Čeka li nas zahlađenje - pogledajte vremensku prognozu za naredne dane

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima gdje je registrovana i kiša u nekim područjima i jače nevrijeme.

Sutra se, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne. Tokom dana bez padavina i postupno smanjenje oblačnosti. Za Hercegovinu se prognozira malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblaka na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni biće umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini na momente i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 28 stepeni.

U četvrtak, 9. maja, u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Očekivana jutarnja temperatura vazduha većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni.

Za petak je u BiH prognozirano pretežno sunčano vrijeme, dok će vjetar biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Očekivana jutarnja temperatura vazduha većinom između 6 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepena.

Prvi dan vikenda, 21. maj, u BiH će, prema prognozi Zavoda, biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduja većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 32 stepena.

Prema prognozi, temperature narednih pet dana biće u granicama prosječnih za mjesec maj. Minimalne vrijednosti u Bosni se očekuju od 4 do 9, u Hercegovini od 13 do 18 stepeni, a maksimalne od 19 do 24 stepena u Bosni, u Hercegovini od 24 do 29 stepeni.

Od 21. maja očekuju se temperature više od prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje u Bosni od 15 do 20, u Hercegovini od 17 do 23 stepena. Danju u Bosni vrijednosti maksimalnih temperatura kretaće se od 26 do 31, u Hercegovini od 28 do 33 stepena.