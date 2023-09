Čekaju nas iznadprosječne temperature

Danas i sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme, vjetrovito u Hercegovini, a u centralnim i istočnim predjelima Bosne sa povremenim padavinama slabijeg intenziteta.

Od 05. do 19. septembra, pod uticajem prostranog polja visokog zračnog pritiska stacioniranog nad Evropom, izgledno je se stabilno vrijeme i postepen porast temperatura zraka koje će biti iznad prosječnih za ovaj dio godine. Magla u kotlinskim predjelima Bosne biće uobičajena pojava sve do kraja prognoznog perioda.

Do 08. septembra u Bosni jutra svježa uz minimalne temperature od 9 do 14 °C, u Hercegovini od 15 do 20 °C, danju najviše temperature zraka u Bosni od 24 do 29, u Hercegovini od 28 do 33 °C.

U periodu od 09. do 15. septembra vrijednosti temperatura zraka u jutarnjim satima kretaće se od 12 do 17 °C u Bosni, na jugu zemlje od 16 do 21 °C, u najtoplijem dijelu dana maksimumi se očekuju do 33 °C u Bosni i 35 °C u Hercegovini.