Centar u Tuzli ruši stereotipe: Ženama robotika nije bauk

TUZLA - Sve više žena interesuje se za robotiku te one dolaze na obuke, rečeno je na tradicionalnom događaju u Centru za robotiku Tuzla pod nazivom "Girls’ Day 2021".

Centar za robotiku četvrtu godinu zaredom obilježava "Girls’ Day", odnosno, slavi žene u tehnologiji.

Ove godine, u suradnji sa "BH Futures Foundationom" i Fondacijom za inovacije, tehnologiju i transfer znanja, Centar promoviše žene, djevojke i djevojčice u oblasti automatike, robotike i nauke te pokušava srušiti zablude i stereotipe o ženama u tehnologiji.

"Ovo je jedan od načina na koji mi potičemo žene da se okrenu tehničkim naukama. Pored toga, organizujemo razne radionice i besplatne treninge koji će motivisati mlade žene da se okrenu nauci", kazala je Zlatka Grgić iz Centra za robotiku Tuzla.

Ona dodaje da Centar trenutno sprovodi i projekat besplatne obuke za nezaposlene žene na CNC mašinama, a završen je projekat "Women in tech" preko kojeg su osnovana tri udruženja mladih žena koje djeluju u tehničkim naukama.

Sve su to alati pomoću kojih Centar motiviše žene da sa bave automatikom, robotikom i sličnim naukama.

"Nudimo treninge iz oblasti robotike, PLC-a, CNC-a, mentorstvo i podršku. Svakodnevno nam dolaze studentice elektrotehničkog i mašinskog fakulteta, učenice srednjih škola koje su zainteresovane i traže podršku i mentorstvo", ističe Grgić. Svake godine zainteresovanost je sve veća, nastavlja ona. U početku žene nisu bile zainteresovane za bilo kakve treninge u Centru, ali danas je već pola žena, pola muškaraca.

Učenicima i studenticama zainteresiranim za robotiku, danas su tri uspješne inžinjerke ispričale svoja iskustva, a među njima i Emina Malkić, koja završava studij elektronike i robotike na ETF-u u Sarajevu.

"Moja iskustva su raznovrsna. Bachleor studij sam završila u Sarajevu, godinu sam bila u Dablinu. Poslije toga jedan semestar u Sarajevu, a nakon toga sam bila u Švicarskoj, u jednom laboratoriju koji se bavi mekanom robotikom, koja je nešto novo, posebno u BiH, gdje znamo za krutu elektroniku i robotiku", priča Emina i naglašava da poslovnih prilika uvijek ima. Kada je u pitanju robotika u BiH, pitali smo Eminu zašto nije dovoljno zastupljena.

"Nije zastupljena jer robotika je prvenstveno u industriji, a kod nas industrija nije toliko razvijena da bismo imali gdje primijeniti naša znanja. Osim toga, robotika se sada puno koristi u obrazovanju. Potrebno je krenuti od obrazovanja, a prilike za implementaciju i aplikaciju će doći sa razvojem tehnologije", poručuje Emina.

Samela Hodžić, učenica Mašinske škole u Tuzli, koja se školuje za mašinskog tehničara za projektovanje, prvi put je učestvovala na radionici i učila kako se rukuje robotom.

"Zainteresovana sam za ovo. Bila sam oduševljena kada sam čula i jedva sam čekala da dođem. Sam pojam automatika i robotika me zanima, jer nam je to budućnost. Mi imamo novi smjer u našoj školi, automatiku. Malo mi je krivo što nisam imala priliku opredijeliti se za to. Ali počeli smo raditi s tim", priča Samela. Po njenom mišljenju, veoma je dobro što se žene uključuju u ovu oblast jer, kako kaže, žene mogu sve.