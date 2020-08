Čerkez: FBiH do kraja mjeseca dobija do 100.000 testova

SARAJEVO - Iako su u posljednjih nekoliko dana sve glasnije priče o nedovoljnom broju testova na koronavirus u FBiH, zbog čega je UKC Tuzla odlučio prekinuti komercijalna testiranja, pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez tvrdi da broj testova nikada nije bio problem i da ih kantoni trebaju kupiti ako nemaju dovoljno.

"Nikad nismo imali problem s testovima, ali to nije bila prepreka kantonima da kupe testove. Postoje kantonalni budžeti i ministarstva zdravstva, ne razumijem stalno čekanje na Federaciju", kazao je Čerkez.

Istakao je da će uskoro biti nabavljeni novi testovi i PCR mašine.

"Radi se na nabvci dodatnih PCR mašina i s narednom nabavkom distribucija će ići u centre koji do sada nisu dobijali ništa. Do kraja augusta očekujemo od 60.000 do 100.000 testova koji će pokriti period od dva mjeseca, a nakon toga slijedi nova nabavka", rekao je Čerkez.

Kazao je da, iako snižavanje cijena testova do sada nije razmatrano, to ne znači da do toga u budućnosti neće doći.

"S obzirom na to da postoji mogućnost dobijanja jefitnijih testova, postoji mogućnost da i testiranje bude jeftinije. Kad budemo u mogućnosti, vjerovatno ćemo sniziti cijene", zaključio je Čerkez, prenosi Klix.ba.

Svjedočimo najvećoj zdravstvenoj i ekonomskoj krizi koje su ostavile posljedice po cijelom svijetu, ali kolike će te posljedice biti po zdravlje stanovništva i ekonomiju zavisi od svih nas, rekao je Čerkez na današnjoj konferenciji za medije.

On ističe da "svi zajedno moramo raditi da bi odgovorili na vjerovatno najveći izazov u našim životima. Moramo biti odgovorni i implementirati mjere koje smo donijeli“.

"Zatvaranjem ili lockdownom smo pokušali zaustaviti prvi val pademije, veliku smrtnost i posljedice, što mnoge zemlje nisu uspjele. Imali smo među tri najbolja odgovora u Evropi i izbjegli smo crni scenarij. U tom trenutku smo nastojali ojačati zdravstveni sistem, a pokušali smo i educirati stanovništvo", podsjetio je Čerkez.

Navodi da je Federalno ministarstvo zdravstva periodično popuštalo mjere i vremenom se situacija s pandemijom ustabilila.

"Pokušavamo živjeti s ovim virusom jer ne možemo stalno biti zatvoreni. Mjere koje imamo su donesene manje-više u svim evropskim zemljama, efikasne su i kvalitetne i mogli bismo donijeti samo restriktivnije mjere. Aktuelne su dosta restriktivne, ali omogućavaju funkcioniranje ekonomije. Ukoliko bi ponovo imali zatvaranje, došli bi u tešku situaciju da preživimo. Stoga ne vjerujem da će Krizni štab ponovo uvoditi rastriktivne mjere u vidu 'lockdowna'", podvukao je.