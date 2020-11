Čerkez: Izgleda su bitni rezultati izbora, a ne životi ljudi

Član kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH Goran Čerkez izjavio je da je situacija sa epidemijom virusa korona vrlo ozbiljna i da skoro niko ništa ne radi.

"Ovo se prvenstveno odnosi na one koji bi trebalo da vrše kontrolu kršenja mjera. Policija bi trebala da vrši kontrole, jer ako mi kao građani znamo, moraju i oni znati. Politički skupovi, da ne iskoristim ružne riječi su u najmanju ruku necivilizirani. Izgleda su bitni rezultati izbora, a ne životi ljudi", kazao je Čerkez i dodao:

"Svjedoci smo jedne aposlutne kantonalne pasivnosti. Mislim da smo jedna od rijetkih zemalja gdje je sve većinom spalo na zdravstveni sektor. Imali smo sastanak sa premijerom, toliko puno je obećanja dato, a tako malo ispunjeno. Osam mjeseci je kako je počela epidemija, niko se ne pita da li su nabavljeni testovi i ostalo. Ne može zdravstvo i onaj dio tanovništva koji opet jednostavno poštuje mjere, ne može zaustaviti koronu. Ovo je puno kompleksnije mora se ukinuti lanac infekcije. Za sve skupove u FBiH važe iste mjere, a ljudi koji krše su trebali biti sankcionisani. Nećemo sami uvesti lockdown".

Čerkez je ponovio da se od sutra uvodi zabrana kretanja.

"U ovom trenutku da bi onemogućili noćne derneke, disko klubove i ostale, mi od sutra uvodimo mjeru zabrane kretanja od 23 do 5 ujutru", rekao je Čerkez i kazao da ovo nije policijski sat, ovo je ograničavanje kretanja.

Skupljanja se odobravaju na 30 ljudi na otvorenom i zatvorenom, poručio je Čerkez i dodao da ne može biti 30 ljudi u zatvorenom ako to prostor ne dozvoljava.

"Tri puta smo tražili stanje prirodne nesreće, kao vapaj da se pomogne sektoru zdravstva. Jer ljudi su na izmaku snage, želim iskazati poštovanje zdravstvenim radnicima. Mi nemamo sistem kao Španija, Italija i Belgija i mnoge druge", poručio je on.

Naglasio je da je pitanje da li će za 7, 10 ili 15 dana moći da izdrži zdravstveni sistem.

"Molim građane treće životne dobi, da ne izlaze bez potrebe, molim roditelje da objasne djeci da ne idu vani. Neodgovornim ponašanjem treba da pobijemo treću dob, izivnite što sam malo emotivan. Trenutno u KCUS-u 801 čovjek je odsutan sa posla. Imamo 260 ljudi zbog kovida koji su odsutni, od toga 179 pozitivno, a 457 na bolovanju. Niko ništa neće da učini, mjere su adekvatne, treba da se svi uključe u zaštiti. Političari samo kritikuju krizni štab mjere, bilo bi dobro da su zakone promijenili, da su omogućili rigoroznije kažnjavanje", rekao je Čerkez.

On ističe da su zahtijevali da se sedmicu nakon izbora ne ide u školu, da bi se sve škole u kojima se održavalo glasanje dezinfikovale, zbog zaštite djece od zaraznih bolesti i to je još jedna mjera koja je jako bitna, to važi i za druge subjekte u kojima se održava glasanje.

"Ništa više ne tražimo od poštivanja mjera i pomoći koja treba i koja je dužnost ljudima koji su naredbom imenovani da je pruže", zaključio je Čerkez.

Podsjećamo, u posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 1.605 novih slučajeva zaraze korona virusom.

Nažalost, od posljedica infekcije virusom korona preminulo je 46 osoba.

(Radiosarajevo.ba)