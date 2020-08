Čerkez: Policijski sat nije rješenje, inspekcija treba strogo kažnjavati

SARAJEVO - Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez oglasio se na svom Facebook profilu u vezi aktuelne epidemiološke situacije, ističući da policijski sat nije rješenje, nego da je ključ u pisanju kaznenih prijava i procesuiranju onih koji se ne ponašaju u skladu s preporukama.

Čerkez je na početku svoje objave kazao da u nedostatku fudbala ne mogu svi biti selektori ili treneri pa postadoše epidemiolozi i predlažu dolaske stranih stručnjaka, uvođenje mjera...

Tvrdi da ne postoji stručnjak u zdravstvu koji bi predložio drugačije mjere od onih koje su trenutno na snazi.

"Ne postoji zdravstvo u svijetu koje je zaduženo za kontrolu provođenja mjera, to svugdje u svijetu radi inspekcija, policija, tako bi trebalo biti i kod nas. Policijski sat, restrikcija nije rješenje. Rješenje je vlastita odgovornost, rješenje je da policija i inspekcija počnu pisati kaznene prijave za one koji ne poštuju. Rješenje je da sudovi počnu procesuirati po hitnom postupku sve one koji ugrožavaju zdravlje drugih", poručio je Čerkez i pozvao građane da nose maske, peru ruke i drže distancu.