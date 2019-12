Čestitke čitaocima "Nezavisnih": Ljekarima što manje posla, osim u porodilištima

BANJALUKA - U 2020. godini trebalo bi manje da se dijelimo, a da se usmjerimo na ono što nas povezuje i da težimo rješenjima koja svima donose sreću.

Tako glasi jedna od poruka sagovornika "Nezavisnih", koji su uspješni u poslu kojim se bave, a koji našim čitaocima žele mnogo ljubavi, sloge, novca...

Svima su, naravno, poželjeli i dobro zdravlje, odnosno medicinskom osoblju što manje posla, osim onima koji rade u porodilištima.

Srđan Dušanić, dekan Filozofskog fakulteta u Banjaluci

Želio bih da u našem društvu bude manje političkih i etničkih podjela i prepucavanja, da se usmjerimo na suštinu koja nas sve povezuje, da shvatimo da smo svi ljudi i da težimo rješenjima koja donose sreću svima i koja nikoga ne isključuju. U profesionalnom smislu, volio bih da moj fakultet ostvari planove i ciljeve koje smo zacrtali, da ostvarimo našu viziju - da to bude prijatan i poticajan ambijent za studiranje.

Bojan Derajić, student 3. godine ETF-a u Banjaluci s prosjekom 10

Neka od mojih očekivanja u novoj godini su da građani budu generalno složniji i da zavlada bolje međusobno razumijevanje. Takođe, očekujem da se poboljša trenutno stanje u svim sferama društva, te da se životni standard u našoj državi barem za nijansu poboljša. Ono što bih možda najviše želio je da se posveti veća pažnja nauci i da se prepozna njen značaj za čitavo društvo. Nadam se da će se više ulagati u obrazovanje i mlade ljude. Svim ljudima želim mnogo zdravlja, sreće i ljubavi u novoj godini.

Hanka Paldum, pjevačica

Ja sam vječiti optimista. Naravno, svima želim prije svega dobro zdravlje, da im se ostvare želje koje će im donijeti sreću ili s kojima će istinski uživati.

I naravno, želim mir u dušama našim i okruženju.

Ilma Karahmet, pjevačica

U novoj 2020. godini moja očekivanja su da budemo prije svega živi, zdravi i pozitivni, a pored toga da se mladima pruže uslovi da grade svoj život i karijeru u našoj najljepšoj Bosni i Hercegovini.

Svim čitateljima "Nezavisnih novina" želim sretnu i uspješnu novu 2020. godinu.

Bojan Mikulić Mikula, muzičar

Od 2020. ne očekujem ništa posebno, a iskreno se nadam da ni ona ne očekuje od mene. Biće nam isto ko i dosad, nekom bolje, nekom gore.

Svima želim dobro zdravlje, medicinskom osoblju što manje posla, osim ovima u porodilištu.

Maja Manojlović, pjevačica

U 2020. godini radiće se na nekim ozbiljnim pregovorima i dogovorima kada je moja karijera u pitanju, tako da mislim da će biti sigurno uspješna, ako ne i uspješnija od 2019. godine, s obzirom na to da ju je na poslovnom planu obilježilo izdavanje mog prvog autorskog singla "Ostani još" u oktobru. Ono što sigurno znam je da u 2020. godini moju publiku očekuju još dva singla. Ono što je najbitnije i što je temelj svega, jeste da čuvate svoje drage osobe, da im ne uskraćujete pažnju, da zapravo ono što damo drugima uvijek budi ljubav, i želim u 2020. godini na prvom mjestu zdravlje, ljubav i uspjeh u svim segmentima života.

Haris Džinović, pjevač

U 2020. godini svim ljudima želim da žive ljepše i bolje, ali i da se živi bezbjednije. Želim im naravno i malo više para.

Enis Bešlagić, glumac

Najbolje je nivo očekivanja svesti na minimum i da živite život, odnosno taj trenutak koji vam je bogomdan, da ga iskoristite na najbolji način, te da sebi i svom okruženu uljepšate dan. Potrebno je da ljudi budu ljudi, a prestanu biti neljudi. Tačno mi znamo šta je granica ljudskosti i šta je čija bol, te kako drugog možemo povrijediti. Tako da ne treba nama niko govoriti šta je dobro, a šta nije. Bilo bi dobro da ljudi malo spuste loptu i da zaista budu ljudi.

Aleksandar Stojković Piksi, glumac

Uvijek isto želimo i isto očekujemo; neki boljitak i uređeniji sistem. Svake godine nam se isto ponavlja, pa moramo isto i željeti. Tako to ide kod nas unazad dva-tri vijeka. Nadam se da će se nekad nešto i ispuniti i krenuti kako Bog zapovijeda. Očekujem da se u 2020. godini konačno poveća i budžet za kulturu - s tih 0,63 odsto budžeta da se bar zaokruži na jedan odsto. Konkretno očekujem i da se Ministarstvo prosvjete i kulture RS i svi ostali drže zakonskih rokova kada je u pitanju izbor upravnika Narodnog pozorišta RS i svih drugih institucija, te da to uđe u normalne tokove sistema bez političkog uticaja. Što se tiče Narodnog pozorišta RS, mi smo i do sada dobro prolazili, a možete misliti kako bi to tek izgledalo u uređenijem sistemu.

Bojan Ljubišić, najbolji sportista RS u 2019.

Zdravlje porodice, prijatelja, poznanika i svih nas uvijek i mora biti u prvom redu kada su želje uz pitanju. Što se želja i očekivanja u 2020. u sportu tiče, oni su vezani za moj Rukometni klub Borac M:tel. Želio bih da vratimo šampionsku titulu u Banjaluku, ali i da odbranimo trofej u Kupu.

Nemanja Majdov, srpski džudista

Ispred mene je godina u kojoj, uz Božju pomoć, nadam se, vjerujem i želim da bude najuspješnija u mojoj sportskoj karijeri. Želim da dođem do sna, do medalje koja mi nedostaje, a to je ona na Olimpijskim igrama u Tokiju. Ne opterećujem se materijalnim stvarima. Bitni su zdravlje, unutrašnji mir u čovjeku, sreća, a sve ostalo će doći. Srećna Nova godina svim dobrim ljudima!