Četiri žene i dva muškarca iz Doboja imaju status žrtava ratne torture

DOBOJ - Četiri žene i dva muškarca iz Doboja stekli su status žrtava ratne torture i na osnovu toga ostvaruju mjesečna primanja, a iako je još nekoliko dana ostalo do isteka petogodišnjeg roka za podnošenje zahtjeva, u nadležnom odjeljenju ne očekuju da bi potencijalne žrtve mogle pokucati na njihova vrata.

"Sredstva su u rasponu od 170 maraka do 420. To je otprilike taj raspon u zavisnosti od stepena povreda koje su žrtve pretrpjele u ratu. Sve ove osobe podnijele su zahtjeve kada je zakon stupio na snagu 2018. i 2019. godine, što se tiče perioda u kojem sam ja načelnik, znači u posljednjih jedanaest mjeseci, nisam imao nikog ko je dolazio sa ovim statusom. Iz razgovora sa radnicima mog odjeljenja znam da su to veoma teške teme, kako za muškarce, još više za žene, i veoma teško se ljudi i odlučuju da to što su doživjeli kažu nekom ko je službenik opštine ili bilo koje ustanove", kazao je Dejan Kovačević, načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu u Gradskoj upravi Doboj.

Broj žrtava ratne torture u RS koje su dobile ovaj status na osnovu zakona nije poznat javnosti, a nezvanični podaci govore da je oko 200 osoba koje su žrtve seksualnog nasilja steklo taj status.

"Što se tiče omjera muškaraca i žena, mislimo da je na osnovu ovog zakona dosta više žena ostvarilo status, zbog toga što su to uglavnom žrtve seksualnog nasilja u ratu... Veoma je teško, samim tim što je prošlo mnogo vremena od tih nemilih događaja. Čak i ako mogu dokazima da potkrijepe i da ostvare status, nerado se odlučuju na to, jer kažem, prošao je dug period, prava koja dobijaju po ovom zakonu, nažalost, nisu nešto pretjerano primamljiva u odnosu na FBiH, konkretno što se tiče novčane naknade, to je u RS mnogo, mnogo niže. Tako da se uglavnom odlučuju da ćute, ili se odluče da progovore o tome kada im suprug premine, ili kada djeca odu svojim životnim putem. Nekako je to i dalje velika stigma i dalje žene vrlo nerado govore o tome", rekla je Dragana Petrić, program koordinator u Fondaciji "Lara" iz Bijeljine.

Zahtjev za priznavanje statusa žrtve ratne torture i time ostvarivanje prava po osnovu Zakona o zaštiti žrtava ratne torture RS može se podnijeti do 5. oktobra, ali predstavnici organizacija koje su resornom ministarstvu podnijele inicijativu smatraju da bi taj rok trebalo da bude produžen.

"Međutim, Ministarstvo je odbilo ovu inicijativu, tako da žrtve ratne torture gube mogućnost da podnesu prijedlog za dobijanje statusa, osim u slučajevima ako se u narednih pet godina donese pravosnažna presuda i ukoliko je status vezan za pravosnažnu presudu. Mi mislimo da još postoje osobe koje nisu javno progovorile, a zahtjev za priznavanje statusa podrazumijeva to, i to je u stvari ono što je izazov, jer vi, kada odete u opštinu, koja je prvi korak ka ostvarivanju ovog statusa, jednostavno morate da donesete određenu dokumentaciju, vi morate o tome javno da progovorite", izjavila je Gorica Ivić, predstavnica Fondacije "Udružene žene" iz Banjaluke.