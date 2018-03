Četvoro perspektivnih mladih ljudi govori kako karijeru gradi u BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Trend odlaska mladih iz BiH je nastavljen i u ovoj godini, ali ne misle svi da je to jedino rješenje, pa oni koji ostaju, a uspješni su u svom poslu, kažu da postoji perspektiva za život i egzistenciju u ovoj zemlji, ali da treba dosta truda i volje.

Oni kažu da mladi ljudi više treba da rade na sebi i svom usavršavanju, te da priliku treba tražiti i u privatnom sektoru, samostalnom biznisu, IT sektoru i pokušati se izboriti za svoje mjesto pod Sunce.

O tim iskustvima razgovarali smo sa četvoro mladih iz različitih gradova u BiH.

Erna Šošević, preduzetnica iz Sarajeva i direktorica poslovne platforme "Bizbook.ba"

Ona kaže da mladi uglavnom žele siguran posao, u državnim institucijama, ali da prilika ima u privatnom sektoru, što je ona prepoznala.

Odlazak iz države za nju bi, kako kaže, bio poraz i da čovjek nikada nije 100 odsto siguran da je probao sve opcije.

"Ovo je jedina zemlja u kojoj želim da živim sa porodicom, prvenstveno svojom djecom", rekla je Šošićeva.

Ističe da mladi treba svoju šansu da traže kroz preduzetničke centre u kojim se mogu obučiti za prve preduzetničke korake, a zabrinjavajući su nedostatak ideja i strah od samostalnog posla, te to treba "razbijati".

"Bolje vrijeme dolazi sa nama, a ono je tu ukoliko želimo da ga vidimo. Kroz ovaj posao sam upoznala sjajne ljude širom BiH i svi zajedno želimo raditi na jačanju zemlje, jer su naši umovi najveći resurs koji ova zemlja ima", kaže Šošićeva.

Aleksandar Granolić, arhitekta iz Banjaluke

"Poznajem mnogo mladih koji su ostali ovdje i žele da stvaraju, razvijaju svoj posao i društvo u kom žive, sam sam jedan od njih, te se nadam da ćemo promijeniti neke stvari u budućnosti", rekao je Granolić.

On kaže da se mladi najviše trude da nađu posao u kojem neće morati puno da rade, a na kom će imati dobru i sigurnu zaradu, što je jedan od osnovnih problema.

"Mladi moraju biti ambiciozniji do toga da su kreditno sposobni i da budu svjesni da se preko noći ne mogu obogatiti, jer se to stiče vrijednim i napornim radom, za koje je potrebno i vrijeme", rekao je Granolić i dodao da u BiH nije sve tako sivo, ali je poremećen sistem vrijednosti, te je najgore što je mnogo mladih to prihvatilo i uklopilo se u njega.

On smatra da su mladi ti koji treba da isprave greške koje su naslijeđene od prethodnih generacija.

Naglasio je da je osnovni razlog njegovog ostanka mjesto u kom je rođen, iako se trud i rad ne cijene dovoljno, što je jedan od razloga zbog kojeg ljudi odlaze.

"Da bismo zaustavili odlazak, vlasti se moraju potruditi da rad i kvalitet budu osnovno mjerilo za sve, prije stranačke, rodbinske ili druge pripadnosti", rekao je Granolić.

Elvis Cero, mašinski inženjer iz Mostara

"Za ostanak na ovom prostoru omladina se mora držati zajedno i zajedno pokušati unaprijediti život u BiH. Ukoliko mladi imaju ideja, država ili neko drugi ih finansijski mora podržati, te je to jedan od ključnih faktora za unapređenje životne zajednice u ovoj zemlji", rekao je Cero.

Trudom i radom mladi čovjek u BiH, kako kaže Cero, može postići ono što sebi zacrta, te da mladi moraju ulagati u svoje znanje, razvoj, te onda formirati organizacije ili udruženja kojim bi se rješavali problemi.

"Nije toliko loša situacija, posla ima i može se naći, jedino je do ljudi koliko su spremni da žrtvuju svoje vrijeme za napredak u životu. U drugim državama nude bolje uslove i mladi odlaze, ali smatram da u BiH ima još uvijek potencijala da se može fino živjeti", rekao je Cero.

Dodao je da je u BiH ostao jer su mu tu porodica, prijatelji.

Prema njegovim riječima, za kratko vrijeme se ne može "stati na noge", jer je za to potrebno više vremena, te očekuje da nas čeka bolje vrijeme u BiH.

Davor Strika, predsjednik Savjeta omladinskih organizacija Banjaluka

"Moja odluka za ostanak bazira se na želji i volji da ostanem u zemlji gdje je moj narod i zajedno s njim da pokušam unaprijediti stanje, te dok god imam energije da se borim biću ovdje, a ona se neće potrošiti", rekao je Strika.

On kaže da se u svom poslu svakodnevno susreće sa problemima mladih, ali smatra da mladi moraju biti svjesni činjenice da se otvaraju brojne mogućnosti za egzistenciju i prosperitet, te da te prilike treba iskoristiti.

"Moramo raditi na sebi svakim danom kako bismo postali kompetentniji na tržištu rada. U našem gradu postoji ogroman prostor za zapošljavanje mladih u IT sektoru, nezaposleni bi doškolovavanjem i prekvalifikacijama mogli naći zaposlenje sa primamljivim primanjima u ovoj oblasti", rekao je Strika.

Dodao je da nam ništa sa strane ne može donijeti prosperitet osim samih nas i ukoliko smo okupljeni oko istog cilja, siguran je da ćemo živjeti bolje.

"Ključ leži u kvalitetnom obrazovanju, ali treba raditi i na implementaciji prijedloga i savjeta iz omladinskih politika, čiji je cilj poboljšavanje položaja mladih koji moraju dati svoj doprinos gdje god to mogu", kaže Strika.