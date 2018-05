Čigoja: Niko nije vršio pritisak na učenike Ekonomske škole

BANJALUKA - Biljana Čigoja, direktorica agencije "Star Travel", posredstvom koje su učenici banjalučke Ekonomske škole išli na ekskurziju u Italiju, navodi da niko nije vršio pritisak na đake da ostanu u toj državi, nakon što im je izgorio autobus.

"Za 21 sat smo uspjeli da riješimo sve nakon završetka policijskog izveštaja - da obezbijedimo italijanski autobus da odveze đake do hotela u Riminiju, da prikupimo svu dokumentaciju potrebnu za privreme pasoše, da je vozimo četiri sata do Milana, gdje smo čekali par sati da se to završi i potom ih vratili u Rimini", kaže Čigoja u izjavi za "Nezavisne".

Dodaje da je, poslije dobijanja putnih isprava, agencija za 45 minuta organizovala polazak grupe đaka u Banjaluku.

"Sve to smo uspjeli u jednoj vanrednoj situaciji i ne zaboravite da smo brinuli o još 170 učenika koji su takođe na ekskurziji! Učinjeni su veliki napori da se sve to normalno organizuje i morate shvatiti da je potpuno drugačija slika kada ste u Banjaluci i kada ste na terenu", kazala je Čigoja, te dodala da brže djelovanje nije bilo moguće.