Cijeli borački dodatak daje djeci sa poteškoćama u razvoju

GACKO - Dalibor Topalović iz Gacka odlučio je da cjelokupan borački dodatak, a na koji ima pravo kao borac Vojske Republike Srpske, preusmjeri Udruženju roditelja i prijatelja djece i omladine sa posebnim potrebama "Rastimo zajedno", koje funkcioniše u tom hercegovačkom gradiću.

Radi se o 120 KM, koje će mjesečno, umjesto u njegove ruke, biti uplaćivano pomenutom udruženju, a u razgovoru za "Nezavisne novine" Topalović poručuje da ovo "nije ništa posebno i spektakularno", već da je to učinio "iz srca".

On dodaje kako se i ranije već odrekao ratne-vojne invalidnine i da samo želi da pomogne onima kojima je to zaista potrebno.

"Možda će nekome izgledati malo prepotentno, ali jednostavno želim da pomognem ljudima i organizacijama kojima je to potrebno i to činim iskreno i od srca. Smatram da je u našoj lokalnoj zajednici Udruženju 'Rastimo zajedno' za djecu sa posebnim potrebama novac najpotrebniji", priča Topalović.

On se nada da će njegov potez na neki način animirati ljude iz Gacka koji su finansijski stabilni, da pomognu ugroženim sugrađanima i organizacijama.

"Želio bih da ljudi, biznismeni koji imaju dovoljno novca, a koji se rasipaju za neke druge stvari, dio tih sredstava daju najugroženijim kategorijama društva. Čim sam saznao da će svi borci imati mjesečni borački dodatak, izabrao sam da novac dam tom udruženju, a oni će najbolje znati gdje, kada i kako da upotrebe ta sredstva", navodi Topalović, koji je u ratu proveo 43 mjeseca.

"Sada je borački dodatak 2,20 KM po mjesecu, a od nove godine biće tri marke. Svakog 15. u mjesecu biće uplaćeno Udruženju. Nalog na banci je trajan i doživotan, baš kao i novac od invalidnine koji sam proslijedio Crkvenoj opštini Gacko", poručuje on.

Ipak, kao i većina boraca u Srpskoj, Topalović je ogorčen odnosom nadležnih sve ove godine prema ovim kategorijama. Smatra da je položaj boraca izuzetno težak.

"Moje lično mišljenje, i to nikada nisam mijenjao, jeste da je položaj boraca i ratnih-vojnih invalida katastrofalan. Ovdje treba da se zna 'ko je kosio, a ko vodu nosio'. Bez namjere da vrijeđam bilo koga, postoje lažni borci i invalidi, a oni treba da se razdvoje od pravih boraca, koji su učestvovali u ovom ratu, koji su donijeli slobodu", kaže Topalović te dodaje:

"Dakle, oni koji su nosili vodu na položaj do onih koji su bili na prvoj borbenoj liniji. Međutim, lično mislim da je tu greška napravljena davno, od komandanata brigada, korpusa, do samih doktora i komisija koji su davali ta rješenja za invalidnost. Svjesni smo činjenice da je mnogo takvih boraca, sa nekom invalidnošću od 70-80 procenata, a da li je to plaćano ili ne, neću da ulazim u to. Jednostavno, postoje ljudi za koje niko ne zna, dok ima pravih boraca koji tavore u smislu da nemaju ni zaposlenje. Čak sam mišljenja da ima mnogo ljudi koji su ranjeni u ratu, a nisu vadili tu invalidnost, niti izvršili kategorizaciju, upravo iz tog nekog revolta."

Dalibor je inače poznat u Gacku i kao čovjek koji izuzetno voli životinje, što se i može vidjeti na njegovom Facebook profilu.

On je predsjednik Udruženja za zaštitu životinja "Nera" iz Gacka, a psi o kojima se brine nerijetko završavaju udomljeni.