Cijelo Ljubinje na nogama za malog Luku

LJUBINJE - Na humanitarnom koncertu koji je na Savindan naveče organizovan u Sportskoj dvorani "Borovik" u Ljubinju za pomoć teško oboljelom šestogodišnjem Luki Bajatu iz ovog grada, koji se nalazi na liječenju u Beogradu, prikupljeno je oko 4.000 maraka.

Prema riječima ljubinjskog paroha Saše Kojovića, na Svetosavskoj priredbi, koja i jeste posvećena djeci, te koja je ove godine poprimila humanitarni karakter, prikupljeno je 3.985 maraka, a preko priznanica Crkvene opštine Ljubinje sakupljeno je još 4.400 maraka.

Mali Luka je samo jedan dan pohađao nastavu u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Ljubinju i tog prvog dana škole mu je pozlilo, da bi zbog komplikacija na urinarnom traktu završio na daljem liječenju u Beogradu, za šta je njegovoj šestočlanoj porodici, u kojoj su i majka i otac bez zaposlenja, potrebna materijalna pomoć.

"Porodica Bajat nije sama jer je cijelo Ljubinje s njima. To smo i večeras pokazali i to ćemo im kad god to bude trebalo pokazivati, jer naš grad jeste mali, ali ima veliko srce", poručio je na Svetosavskoj priredbi "Srcem za Luku" načelnik opštine Ljubinje Darko Krunić.

Za sve ljude dobrog srca koji žele pomoći malom Luki otvoren je žiro račun u NLB banci 5620088120896945.