Cijene autobuskih karata skaču za 10 odsto

​BANJALUKA, SARAJEVO - Autobuske karte poskupjeće za minimalno 10 odsto u narednom periodu, potvrdili su nam iz nekoliko prevozničkih preduzeća, a razlog je, kažu, skok cijena goriva.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH od 1. februara građani će plaćati 18 feninga skuplje gorivo po litri, a kako stvari stoje - više novca će izdvajati i za autobuske karte.

Dejan Mijić, direktor "Autoprevoza" Banjaluka, kazao je za "Nezavisne" da će cijene karata i u gradskom prevozu i u međunarodnom saobraćaju biti povećane za minimalno 10 odsto.

"Od 1. januara je došlo do povećanja najniže plate tako da moramo to da uskladimo, a već su najavljena nova poskupljenja zbog skupljeg goriva, tako da će cijene karata definitivno biti više", kazao je Mijić.

Anes Sadiković, direktor preduzeća "Bosnaexpres" Doboj, kazao je da se prva dva mjeseca ove godine cijene prevoza neće mijenjati, ali će staviti na papir računicu pa vidjeti kako dalje i kolike će biti korekcije cjenovnika.

"U prvih nekoliko mjeseci moramo sjesti i sve izračunati, a cijena karata zavisiće od prometa putnika pa do potrošnje. U martu ili aprilu možemo očekivati korekciju cijene karata", kazao je Sadiković i naglasio da ukoliko dođe do poskupljenje - biće to od pet do 10 odsto.

Momčilo Sladoje, predsjednik Udruženja autoprevoznika RS i direktor "Centrotransa" Istočno Sarajevo, kazao je da ne može da iznosi zajednički stav u ime Udruženja, jer se članovi nisu usaglasili po ovom pitanju.

"U međunarodnom saobraćaju najvjerovatnije neće doći do povećanja cijene, a nadamo se da neće doći ni u republičkom, jer moramo razmišljati o tome ko nam plaća kartu", kazao je Sladoje.

On je istakao da će sa povećanjem cijena karata putnici početi odustajati od prevoza.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika RS, kazao je što se tiče teretnog saobraćaja da će cijene ostati iste, ali da će poskupjeti u putničkom.

"Prevoznici su već vjerovatno odredili cijene karata koje će biti više. Građani su prinuđeni da ulaskom u autobus plate kartu u većem iznosu", kazao je Grbić i dodao da je za očekivati da cijene prevoza budu više za 10 odsto.

Slaviša Kajkut, predsjednik Udruženja potrošača "Reakcija", kaže da ova poskupljenja idu na štetu potrošača, te da će neke druge potrepštine morati izostati iz potrošačke korpe zbog skupljeg prevoza.

Banjalučanka Marija G. smatra da je povećanje cijene karata veliki udar na džepove građana.

"Kada gorivo poskupi prevoznici odmah dižu cijene, a kada dođe do pojeftinjenja cijene ostaju iste, što je nepravedno. I ova pojedinačna karta od 1,60 KM mi je previše jer autobus koristim često s obzirom na to da nemam auto", kazala je ona.