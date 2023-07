Cijene klima-uređaja i bazena slične prošlogodišnjim

BANJALUKA - Spas od vrelih dana i temperatura koje su u junu prelazile i 36. podiok na Celzijusovoj skali građani su potražili kupujući klima-uređaje, ali i montažne bazene za dvorišta, potvrdili su za "Nezavisne novine" prodavači ove opreme.

"Prodaja je povećana, posebno zadnjih mjesec dana. Kupci najčešće kupuju klima-uređaje kapaciteta 12.000 btu, koje odgovaraju za neke standardne stambene prostore, do površine od oko 50 kvadrata. Cijene se kreću od 1.000 do 1.400 KM, što ovisi od proizvođača i kvalitete, odnosno performansa uređaja. U prosjeku naši radnici montiraju jedno tri do četiri klime dnevno, a čekanje zavisi i od kompleksnosti same montaže, ali se najduže čeka do dva dana", kazali su iz "Elektroservisa 2022" u Trnu.

Kako su za "Nezavisne novine" kazali u "Centrumu", ponuda asortimana montažnih bazena, opreme za bazene i klima-uređaja veća je nego prethodnih godina, a s dolaskom toplijih dana povećana je potražnja.

"Cijene su jako konkurentne na tržištu i nema velike razlike u odnosu na prethodne godine, što je odlična opcija za naše kupce. Što se tiče klima-uređaja, u ponudi je nekoliko modela koji su prilagođeni za domaćinstva prosječne kvadrature. Ovo je upravo period kada se klima-uređaji najviše traže i ljudi se raspituju o njima, a mi se trudimo da im obezbijedimo potrebne informacije da naprave bolji i ekonomičniji izbor", kazali su iz "Centruma".

Navode da se kupci najviše odlučuju za veće montažne bazene, čije se cijene kreću od 500 pa i do 2.000 KM.

"Obično kažu da žele da izaberu bazene za čitave porodice, koji su u ovim toplim danima interesantniji, posebno djeci. Ono što uvijek traže je da su to bazeni koji se lako održavaju i nisu komplikovani za montiranje", navode iz "Centruma" i potvrđuju da imaju dovoljno zaliha robe, iako je potražnja povećana.

Kako su za "Nezavisne" kazali iz "Omega shopa Banjaluka 1", potražnja za klima-uređajima je veća nego inače.

"Mušterije najviše traže popularne 'dvanaestice', a to su klima-uređaji od 12.000 Btu/h. Prodaja ide dobro, a cijene se nisu previše mijenjale u odnosu na prošlu godinu", navode iz ovog prodajnog mjesta.

Toplo vrijeme donijelo je i sniženja za određene klima-uređaje, što svaki dan privlači kupce, potvrdili su za "Nezavisne" u "Tropiku".

"Što se bazena tiče sve zavisi od dimenzija, a najviše se prodaju okrugli od tri do četiri metra i 76 cm dubine, a uz njih mušterije najčešće kupe i prateću opremu za održavanje bazena, dok djeci kupuju i mišiće za plivanje, kao i šlaufe, za kojima je potražnja takođe u porastu", kazali su nam iz ove firme.

Ana S. iz Banjaluke kaže da se tek ove godine odlučila da kupi klima-uređaj.

"Skoro sam se uselila u novi stan te nisam mislila da odmah kupujem klimu, ali kad sam vidjela kakve smo paklene dane imali odlučila sam da je kupim", rekla je Ana.

Prema njenim riječima, u mnogim radnjama su akcijske cijene pa nije imala problema pri izboru, ali je razmišljala i o kupovini polovne klime.

Na društvenim mrežama s dolaskom toplijeg vremena može se vidjeti i sve veći broj oglasa koji nude polovnu robu, ili robu po dosta povoljnijim cijenama nego u marketima, ali prodavači širom Srpske upozoravaju kupce na oprez jer ta roba nema garanciju i sumnjivog je kvaliteta.