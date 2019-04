Ćirilični natpisi precrtani na putokazima u FBiH

MOSTAR - Na potezu između Neuma i Mostara putnici će primijetiti da su na brojnim putokazima precrtani ćirilični natpisi naziva naselja, a po informacijama Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH, slična je situacija i u mnogim drugim opštinama širom Federacije BiH.

U tom odboru ističu da je ovakav primjer uočen i na ulazu u Sarajevo iz pravca Pala te ocjenjuju da je poruka jasna.

"Čim je ćirilica prešarana na ulazu u neki grad, to je poruka da Srbi u taj grad nisu dobrodošli", kaže za "Nezavisne" Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Komentarišući naše zapažanje o precrtanoj ćirilici na znakovima u Hercegovini, u FBiH, on ističe da je takvih primjera dosta.

"Taj problem ostavlja loš utisak, recimo, kada Srbi putuju ka moru, ka Jadranu. Ovo je poruka da ništa nije dobrodošlo što ukazuje na Srbe", ocijenio je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Ipak, po tvrdnjama nekih opštinskih načelnika, ovakva problematika nije zastupljena u svakoj lokalnoj zajednici u FBiH.

Tako nam je Faris Hasanbegović, načelnik opštine Sanski Most, rekao da na području ove lokalne zajednice nemaju ovakvih problema.

"Nažalost, toga ima i u RS i u FBiH. Naravno, ne u svim opštinama. Mislim da je to dosad trebalo da bude prevaziđeno, ali, evo, dešava se. Ne znam da li sam to igdje kod nas primijetio u kantonu. To nije pojava na ovom prostoru", rekao je Hasanbegović u izjavi za "Nezavisne".

Iz preduzeća "Ceste Federacije" priznaju da je ova problematika prisutna te dodaju da se to rješava u okviru redovnih aktivnosti.

"Nažalost, veoma često se oštećuje i uništava saobraćajna signalizacija. Precrtavanje i bojenje ćiriličnih natpisa se rješava čišćenjem. Za ovo su zaduženi ophodari u toku redovnih aktivnosti ophodnje, tako da nemamo evidenciju o broju oštećenih znakova na ovaj način, niti o visini nastale štete", kazali su nam iz "Cesta Federacije".