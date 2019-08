Citroen C3 otišao u Krupu na Vrbasu

BANJALUKA - Nagradna igra robne kuće "Boska" "U 'Boski' kupuj i na more putuj" je završena, a glavnu nagradu, automobil Citroen C3 Shine PuteTech i ljetovanje za dvije osobe sedam dana u Opatiji, osvojio je Bojan Vučenović iz banjalučkog naselja Krupa na Vrbasu.

Ostale nagrade, odnosno ljetovanje za dvije osobe sedam dana u Crikvenici osvojila je Nataša Šavija iz Banjaluke, a ljetovanje sedam dana za dvije osobe u Biogradu na Moru njena sugrađanka Sandra Janković.

Ljubomir Dakić, direktor Robne kuće "Boska", kazao je da je nagradna igra trajala od 1. maja do 31. jula i da mu je jako drago što je glavna nagrada otišla u ruke mlade osobe.

"Drago mi je što je ovaj automobil dobio momak kojem će ova nagrada sigurno mnogo značiti i u mnogo čemu olakšati život", rekao je Dakić, koji je Vučenoviću uručio ključeve auta.

Srećni dobitnik glavne nagrade Bojan Vučenović je rekao da je bio iznenađen kad je saznao da je osvojio nagradu, te da je tu vijest najprije podijelio sa prijateljem.

"Vozio sam se sa prijateljem kada su mi javili da sam osvojio nagradu. Nisam mogao da vjerujem da sam to stvarno ja. Vijest sam podijelio s njim, on je takođe bio srećan i uvjeravao me da je istina i da sam ja taj srećni dobitnik", rekao je Vučenović.

Dodaje da će mu ovaj automobil mnogo značiti te da će na more povesti djevojku.

Dakić je istakao da je za sprovođenje ove nagradne igre bio obezbijeđen nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od oko 30.000 KM.

"U igri je učestvovalo oko 16.000 ljudi, a realizovano je minimum oko 800.000 KM. U ovoj igri su učestvovali svi kupci koji su u robnoj kući 'Boska' ostvarili kupovinu od minimalno 50 KM, te predali uredno popunjen obrazac nagradne igre", kazao je Dakić.

Dodaje da su u igri mogli učestvovati svi građani osim radnika "Boske" i članova njihovih užih porodica.