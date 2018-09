Članovi Konfederacije sindikata RS u pet do 12 ponovili zahtjeve

DOBOJ - Okupljeni u simbolično vrijeme, pet do 12, članovi Konfederacije sindikata RS nisu danas iznenadili medije, nego su predstavnicima sedme sile ponovili svoje zahtjeve pred današnji sastanak sa premijerkom Željkom Cvijanović, te su najavili da očekuju da isti budu ispunjeni do 10. septembra.

"Ovu pres-konferenciju držimo pet do 12 jer je radnicima u RS došlo pet do 12", kazao je Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata RS, gledajući na svoj sat.

On je zatim dodao da, s obzirom na to da je najavljeno da će sastanku prisustvovati i ministri finansija, saobraćaja i veza, rada i boračko-invalidske zaštite, te lokalne uprave i samouprave, kao i predsjednik RS Milorad Dodik, to govori da je "došlo i Vladi i institucijama RS pet do 12".

Vanrednu sjednicu Predsjedništvo Konfederacije sindikata RS u Doboju je iskoristilo da utvrdi gradivo, odnosno ponovi javnosti već poznate zahtjeve, te utvrdi plan aktivnosti ako oni ne budu usvojeni.

"Pričao sam vam o zahtjevu 'Željeznica', o zahtjevu sindikata fizioterapeuta, radnih terapeuta, o opštem kolektivnom ugovoru, posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, kolektivnom ugovoru za naftnu industriju. Suština jesu kolektivni ugovori u ovim oblastima", kaže Tepavčević.

Nastavak vanredne sjednice sindikalci su zakazali za 10. septembar, do kada očekuju ispunjenje svih zahtjeva, a s obzirom na to da pretpostavljaju da neće postići apsolutni dogovor, utvrdili su dalje korake.

"Naravno da svi vidovi aktivnosti podrazumijevaju i proteste", kazao je Tepavčević.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS, ponovio je da se vrši "strahovit politički pritisak na predstavnike tog sindikata nakon istupanja iz Saveza sindikata RS" i da članove tog sindikata neki koriste kako bi se u resornom ministarstvu danas izborili za reprezentativnost.

"Ukoliko oni danas utvrde reprezentativnost tom sindikatu, mi ćemo tužilaštvu podnijeti prijavu o počinjenom krivičnom djelu zloupotreba ličnih podataka iz tih razloga", izjavio je danas Marić.