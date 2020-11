Članovi Kriznog štaba KS podnijeli ostavke

SARAJEVOO - Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo uputio je pismo Vladi KS i Ministarstvu zdravstva u kojem traži da hitno bude razriješen i da se imenuje novi štab. Ovo je uslijedilo nakon što je Skupština KS na jučerašnjkoj sjednici usvojila zaključak da Vlada KS imenuje novi Krizni štab.

Pismo su potpisali prof. dr sc. med. Aida Pilav, predsjednica, doc. dr sc. med. Rusmir Baljić, član, prim. dr Amra Junuzović-Kaljić, članica, dr Anisa Bajramović, članica, mr. sc. med. dr Adem Zalihić, član, Azra Đozo, dipl. žurnalista, članica, dr Kemal Beganović, DVM, član, Izet Smajić, dipl.sanit. ing., član, Alen Katović, dipl. pravnik, član, Jasmin Terović, prof. sigurnosti, član, prim. d. Muhamed Ahmić i mr. sc. Džafer Hrvat, magistar bezbjednosti.

Vršilac dužnosti predsjednice Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo prim. dr Anisa Bajramović, tokom jučerašnje Skupštine KS, podnijela je ostavku na tu funkciju, a da na nju zvanično nije ni imenovana.

Naime, Bajramović je na sjednici zatražila od vršioca dužnosti ministarke zdravstva u Vladi KS, Jasne Agić, da ne potpisuje njeno imenovanje.

Kako Faktor nezvanično saznaje, ona je takvu odluku donijela nakon ogromnog pritiska, tačnije šikaniranja, kojem je bila izložena na sjednici od strane poslanika.

"Zasuli su je pitanjima koja nisu u domenu ni Bajramović, ni Kriznog štaba, ni epidemiologije uopšte. Prema onome kako je postupila, očigledno je da se ona tim ne želi baviti, jer mnoga pitanja koja su joj upućivana, nisu u domenu njene struke, niti je njen posao, niti djelokrug rada Kriznog štaba", pojasnili su Faktoru izvori bliski Kriznom štabu.

Na pitanje, od koga su takva pitanja dolazila, odgovoreno im je da je ukupna atmosfera u Skupštini KS bila takva, te da je teško izdvojiti samo neke.

"Zamislite to da Skupština nalaže da se kupe Deksametazon ampule, a jedan zastupnik je pitao – koji je promjer cijevi za dovod kisika u Izolatoriju na Podhrastovima. Neki su tražili da im se odgovori – postoji li dovoljno rezervi Sumameda kao "lijeka za liječenje COVID-19"!? Ja u potpunosti razumijem Bajramović iz pozicije ljekara i doktora medicine da su to stvarno neprobavljiva pitanja. Na sva ostala pitanja koja su bila iz domena njene struke kao specijaliste epidemiologa i Kriznog štaba, Bajramović je odgovorila", navodi izvor Faktora.

Podsjetimo, Skupština KS juče je, između ostalih, usvojila i zaključak poslanika Igora Stojanovića kojima se obavezuje Vlada KS da formira novi Krizni štab koji će biti imenovan isključivo od sedam članova i to obavezno od: jednog epidemiologa koji će biti na čelu Kriznog štaba, infektologa, genetičara i pulmologa, te ostala tri člana.

"Skupština jeste najviši zakonodavni organ, a da li ima pravo na to - ne znam. Međutim, ona je to naložila Vladi koja očigledno pristaje na neke odnose, koje mnogi ne razumiju, pa ni ja, poznavajući sistem trodiobe vlasti i svega ostalog. No, očito je da je Vlada pristala na tu vrstu diktata. Zašto – ne znam!?"

Dr Amra Junuzović-Kaljić, poslanica u Skupštini KS ispred Nezavisne bosanskohercegovačke liste na jučerašnjoj sjednici stala je u odbranu medicinske struke i kazala kako profesionalna etika medicinskim radnicima dozvoljava da rade samo ono što jeste etično i normalno te da nema potrebe praviti bilo kakav pritisak nad ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima.

"Rekla sam to na jučerašnjoj Skupštini i stojim iza toga jer medicinskom osoblju dovoljan je pritisak kojeg imaju svakodnevno obavljajući svoj časni posao. Upravo mi je najbitnije da radim ono što mi je osnovni posao i da struku branim do kraja"m kazala je Junuzović-Kaljić.

Bajramović je od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS predložena za vršioca dužnosti predsjednice nakon što je i dr Alma Kadić, koja je mijenjala zaraženu prof. dr Aidu Pilav, prošle sedmice otišla na bolovanje.

(Faktor.ba)