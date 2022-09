Ćosić za "Nezavisne": Građani koji su uredno platili legalizaciju nisu oštećeni

ISTOČNO SARAJEVO - Između 80.000 i 100.000 nelegalno izgrađenih objekata u Republici Srpskoj biće besplatno legalizovano ukoliko danas na posebnoj sjednici Narodna skupština RS prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.

Riječ je o objektima koji su izgrađeni u predratnom i postratnom periodu u Srpskoj, tačnije od 1991. do 2008. godine, a najveći broj spornih stambenih jedinica, prema riječima Ljubiše Ćosića, predsjednika Saveza opština i gradova Republike Srpske i gradonačelnika Istočnog Sarajeva, izgrađen je do 1999. godine.

Podrška narodnih poslanika besplatnoj legalizaciji omogućila bi da svi objekti koji su izgrađeni do 31. decembra 2013. godine, kada su završeni posljednji avio-snimci lokalnih zajednica u Srpskoj za ove potrebe, dobiju "čistu" dokumentaciju.

U razgovoru za "Nezavisne novine" Ćosić podsjeća da je prethodni zakon podrazumijevao legalizaciju svih objekata koji su izgrađeni do 1991. godine, a da je odluka da se ide sa novim zakonskim rješenjem proistekla jer su na adrese Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade RS i lokalnih zajednica stigli brojni zahtjevi za legalizaciju objekata koji nemaju potrebnu dokumentaciju. Zbog toga, kaže Ćosić, nadležni su usaglasili odluku da će njihova legalizacija biti besplatna.

"Mi procjenjujemo da je u Republici Srpskoj između 80.000 i 100.000 objekata. Naročito se radi o stambenim jedinicima koji su građeni od strane jednoraseljenih lica, odnosno ljudi koji su iz FBiH došli u RS i odlučili se da žive ovdje. Moram da kažem, jednostavno u vremenu kada su gradili svoje stambene objekte, gradili su ih brzo i bez potrebne dokumentacije", navodi Ćosić. Podsjeća i da se ovdje isključivo riječ o stambenim objektima čija površina ne prelazi 400 metara kvadratnih.

"Radi se o objektima do 400 metara kvadratnih. Ne radi se o poslovnim objektima. Biće legalizovani samo oni koji su ušli u avionsko snimanje, koje je obavljeno do 31.12.2013. godine. Ovo je zaista ogroman posao Vlade RS, a nadam se i Narodne skupštine RS", ističe Ćosić.

Međutim, pored desetina hiljada objekata koji su izgrađeni bez neophodnih dozvola nakon 1991. godine, postoje i oni koji su od tog perioda izgrađeni po svim propisima i za koje je plaćena legalizacija.

Na pitanje da li ti građani imaju pravo na povrat novca kojim su platili taj postupak i da li se sada mogu osjećati prevarenim, s obzirom na to da će legalizacija sada biti besplatna, Ćosić poručuje da ti građani nisu oštećeni, kao i da ne postoji nikakav osnov za vraćanje tih sredstava.

"Mislim da je ovo posljednja tačka, da je ovo zadnji put da Vlada RS donosi ovakav zakon, bar za narednih 10-15 godina. Jednostavno, izlazi se u susret ljudima koji su u nekom periodu gradili svoje objekte, nisu imali novca da legalizuju ono što su gradili, odnosno nisu imali novca da plaćaju rentu uređenje građevinske dozvole. A sa druge strane, važeći zakon je legalizovao one objekte izgrađene tokom avionskog snimanja od 1980. do 1991. godine. Ne smatram zaista da je bilo ko oštećen, jer je ono što je izgrađeno do 1991. godine sagrađeno u nekom prethodnom periodu, a ovo što se sada legalizuje je izgrađeno najviše u periodu 1991-1999. godine", naglašava Ćosić i navodi da lokalne zajednice vjerovatno imaju evidenciju o objektima koji imaju završenu legalizaciju u spornom periodu.

"Mi to ne znamo. Ali oni su to legalizovali tada po drugom zakonu. Ovo je novi zakon i ne primjenjuje se retroaktivno ni na koji način", kaže Ćosić.

Za njega, ogroman posao biće i najavljena izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim će biti omogućeno da se poljoprivredno zemljište pretvori u građevinsko. I to će se, dodaje Ćosić, raditi besplatno.

"RUGIPP će učestvovati zajedno sa nama u tom poslu, na način da će postojati posebni obrasci. I taj dio se neće naplaćivati, dakle, biće potpuno besplatno. Lokalne zajednice će podnijeti teret tog dijela koji se odnosi na rentu i uređenje, ali sa druge strane, ako pogledamo dugoročno kroz poreze na nepokretnosti, lokalne zajednice će ovaj prihod vraćati sebi. Možda će Banjaluka izgubiti nekih 10-15 miliona KM u startu, ali će kroz poreze na nepokretnosti sigurno dosta toga dobiti", ističe prvi čovjek Saveza opština i gradova RS i gradonačelnik Istočnog Sarajeva poručivši da u ovom trenutku ne zna koliko je ovog zemljišta u Srpskoj.