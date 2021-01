Crveni krst Italije poslao tri kamiona pomoći za migrante u Lipi

BIHAĆ - Crveni krst Italije stigao je u Bihać sa humanitarnom pomoći za migrante u kampu Lipa.

Stigli su sa tri kamiona puna odjeće, pokrivača i ostalih predmeta za migrante u Unsko-sanskom kantonu.

U prethodnim danima svi migranti koji su boravili na ovom lokalitetu smješteni su u šatore koje su postavili i opremili pripadnici Oružanih snaga BiH, dok se dio njih nalazi u kontejnerima.

