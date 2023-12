Crveni krst RS želi djeci da vrati djetinjstvo

PALE - U vrijeme kada je internet popularan, kada se djeca manje međusobno druže, želimo vratiti djetinjstvo kakvo smo nekada imali i podstaći međusobno druženje i sreću dijeljenja, te pokazati da možemo biti društveno odgovorni prema sebi i našoj zajednici, poručuju iz Crvenog krsta Republike Srpske.

"Nedjelja solidarnosti, koja se obilježava od 15. do 21. decembra, ima posebno mjesto u kalendaru tradicionalnih aktivnosti Crvenog krsta Republike Srpske, pored mnogobrojnih drugih aktivnosti koje realizujemo tokom čitave godine", kazao je za "Nezavisne novine" Miljan Rašević, saradnik za informisanje u Crvenom krstu RS.

"Posredstvom 64 opštinske i gradske organizacije, mi tradicionalno svake godine organizujemo aktivnosti, a ove godine Nedjelju solidarnosti, koju realizujemo pod motom 'Svuda i za sve', obilježiće i jedna velika novogodišnja humanitarna akcija. Ta akcija ima za cilj da animira i uključi što više institucija, organizacija, ustanova, lokalnih zajednica, udruženja, sportskih kolektiva, kulturnih i prosvjenih ustanova i pojedinaca da pokažu humanost i solidarnost i pomognu onima koji našu pomoć trebaju", rekao je Rašević.

Dodaje da su prvi put pokrenuli novogodišnju humanitarnu akciju pod nazivom "Po jedan medo za svako čedo" od 15. decembra ove do 7. januara 2024. godine.

"Pozivamo sve zaposlene u javnom i privatnom sektoru, kao i same pojedince da se odazovu akciji i u svom gradu ili opštini prikupe što više plišanih igračaka i odnesu u lokalnu organizaciju Crvenog krsta, ili ako su u blizini, donesu u sjedište organizacije Crvenog krsta RS u Palama. Radi se o akciji prikupljanja plišanih igračaka koje će biti uručene djeci iz socijalno ugroženih porodica, a sve prikupljene plišane igračke i slatkiši biće podijeljeni prema organizacijama Crvenog krsta iz gradova i opština iz kojih se uključe institucije i pojedinci da doniraju navedene artikle", objasnio je Rašević.

Napomenuo je da su decembar i januar mjeseci darivanja, sreće, zajedništva, solidarnosti i sloge, te da su iz tog razloga odlučili da ova humanitarna akcija traje od početka Nedjelje solidarnosti do najvećeg hrišćanskog praznika Božića.

"Mi ćemo nakon 7. januara, vjerovatno u susret Pravoslavnoj novoj godini realizovati sve te aktivnosti i posjete mališanima i uručenje igračaka. Cilj je da prikupimo što veći broj igračaka i da ih proslijedimo na adrese opštinskih i gradskih organizacija, a sigurno je da će najviše igračaka biti prikupljeno u Banjaluci, jer je tamo najveći broj institucija, ali, naravno, imamo i mi ovdje u Istočnom Sarajevu veliki broj republičkih institucija. Međutim, očekujemo uključenost i brojnih privatnih preduzeća, marketa, firmi, a pozitivno je da se veliki broj njih već odazvao. Mislim da ćemo u skoro svakom dijelu Republike Srpske uspjeti da ovu akciju realizujemo na opšte zadovoljstvo", rekao je Rašević i dodao da se mogu pokloniti nove plišane igračke, ali postoji opcija da se doniraju i korištene, ali dobro očuvane i čiste, oprane igračke ili novac.

"Igračke mogu donijeti kod nas, u sjedište Crvenog krsta RS ako se radi o ljudima sa područja Istočnog Sarajeva i ove regije. Takođe, mnogi potencijalni donatori i predstavnici institucija ponudili su nam opciju da uplate novac, kao kolektiv, pa da mi kupimo paketiće i igračke, a mi ćemo to pravdati računom, tako da će sve biti transparentno", kazao je Rašević.

Dodao je da u Palama imaju i opštinsko i republičko sjedište Crvenog krsta, tako da potencijalni donatori imaju opcije na oba mjesta da se jave.

"Mogu se kupiti ili paketići, igračke, a postoji i opcija da se donira hrana, jer će negdje to biti najneophodnije. Poenta svega je da se uključi što više ljudi i da se shvati potreba naših zajednica i društva, gdje, nažalost, postoji veliki broj djece ne samo iz socijalno ugroženih porodica, već i djece bez roditeljskog staranja, udruženja koja se bave problemom djece sa poteškoćama u razvoju. Naša ideja je bila da pomognemo što više djece, ali to nije uvijek izvodivo, ali mi ćemo pokušati da do 7. januara promovišemo što više ovu akciju kako bi što više ljudi čulo i pomoglo", zaključio je Rašević.

