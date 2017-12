Čubrilović: Zaštita ljudskih prava i sloboda osnova svakog demokratskog društva

BANjALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da Republika Srpska čini sve da građanska, politička, ekonomska i socijalna prava svakog njenog građanina budu potpuno zaštićena.

Čubrilović je povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava naglasio da su ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda svih, posebno najugroženijih kategorija i manjinskih zajednica, nezaposlenih, djece i omladine, te lica sa invaliditetom, osnova svakog demokratskog, modernog i slobodnog društva, vladavine prava i pravne države.

On je rekao da su ovi prostori, kao postkonfliktna društva, ostvarili veliki napredak od okončanja rata do danas u zaštiti ljudskih prava, ali da je potrebno i dalje predano raditi na ovom pitanju, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.



„Posebno nas brine ugrožavanje ljudskih prava srpskog naroda na područuju Federacije BiH i uznemiruju posljednji izvještaji o otimanju imovine i devastiranju srpskih grobalja u Sarajevu“, rekao je Čubrilović.



On je izrazio očekivanje da će organi zaduženi za sprovođenje reda i očuvanje bezbjednosti preduzeti neophodne mjere da ovakve i slične nemile situacije prestanu i da se svi građani ove zemlje osjećaju zaštićeni i slobodni.



Čubrilović je izrazio nadu da će godine pred nama svim građanima Republike Srpske i BiH donijeti ostvarenje zagarantovanih ljudskih prava u stvarnom životu, te da će sistem aktivirati sve mehanizme kako bi bila poštovana i zaštićena prava svakog pojedinca, bez obzira na vjeru, naciju, političko uvjerenje, materijalno stanje i slično.



„Iskreno vjerujem da će Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, u kojoj stoji da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, postati naša realnost“, rekao je Čubrilović.