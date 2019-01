Čubrilović uručio pomoć višečlanoj porodici Tomić iz Kosjerova

Komentari: 4

Vukanović je ovo rekao komentarišući izjeve predsjednika NS RS, Nedeljka Čubrilovića, da skupšitina ne smije biti zabavište, te da se neki ljudi u parlamentu ne snalaze. – Moguć je „normalan“ dijalog kada Čubrilović objasni kako je zaradio milione brojnim malverzacijama. Ne može očekivati da se bavi prevarama, a da mu to niko ne spomene. Nije govor ulice, niti uvreda, ako kažem istinu. Međutim, njih istina boli; to je problem – rekao je Vukanović za Srpskaindo.

Objektivno

Da bi Nedeljko Čubrilović znao kakav govor se koristi u Narodnoj skupštini Republik Srpske, morao bi doći na sjednice, poručila je narodna poslanica PDP Jelena Trivić. Komentarišući izjavu predsjednika Narodna skupštine Nedeljka Čubrilovića, da skupština nije zabavište i da se često koristi govor ulice, Trivić je rekla da on to ne može ni znati kada u 96 odsto vremena sjednice vode potpredsjednici. Čubrilović: Narodna skupština NIJE ZABAVIŠTE, neki poslanici to MORAJU DA SHVATE – Za vrijeme rasprava o dva najvažnija dokumenta, budžetu i ekonomskoj politici, on je održavao osnivačku skupštinu svoje stranke. Toliko o njegovom poštovanju Narodne skupštine! – poručila je Trivićeva