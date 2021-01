Čuvari tradicije od drveta stvaraju predmete umjetničke vrijednosti

Tradicija se ne može naslijediti, već se stiče i održava velikim trudom. Ona na prvom mjestu obuhvata osjećanje istorije, a odnos prema njoj uvijek je pitanje odnosa prema kulturnoj matrici jednog naroda, i šire, jednog korpusa vrijednosti koje ona obuhvata.

"U temelju tradicionalnog bosanskohercegovačkog drvorezbarstva stoje motivi i tehnike izrade, to su atomi kompleksne molekule drvorezbarstva, a drvodjelja je taj koji odlučuje kako će ih iskoristiti i kombinovati kako bi dobio konačnu rezbariju", pomno su izdjeljane riječi koje opisuju posao Adne Marić i Haruna Hasanagića, dvoje mladih čuvara tradicije iz Mostara, koji stoje iza brenda "Civilisation Aksesoari".

Iz njihove radionice pune ideja i ljubavi izlaze izrezbarene kutijice, poslužavnici, stona ogledala, češljići i još mnogo predmeta najljepših motiva, a svaki unikatan i poseban na svoj način.

Kako ističu ovo dvoje mladih entuzijasta, cijela ideja je nastala spontano kao odraz njihove kreativnosti, ali i istog ukusa i ljubavi prema predmetima od prirodnih materijala. Malo pomalo stvorili su dizajn svojstven njima i polako, ali sigurno koračaju stazom od malog obrta do prepoznatljivog brenda u njihovoj domovini.

"Krenuvši od nakita došli smo do cijelih linija ukrasnih i korisnih predmeta za kuću i svi oni, skupa sa modernim dizajnom i tradicionalnim motivima, prilagođeni su današnjim potrebama ljudi. Možemo reći da smo potpuno samouki, ali da nam to ne predstavlja veliki problem, izuzev toga što napredujemo na teži način - metodom učenja na vlastitim greškama", iskreni su bili Adna i Harun.

Da njihovi proizvodi zaista imaju vrijednost i da su u njih uloženi sva ljubav i trud koji ovo dvoje mladih ljudi mogu da pruže, govori i činjenica da sa velikom pažnjom pristupaju odabiru drveta, ali i rezbarenju istog.

"Kada koristite proizvod koji je napravljen ručno i od kvalitetnog materijala, sigurni ste da posjedujete nešto originalno što će trajati generacijama. Naša želja, a i osnovni standard 'Civilisationa' prilikom kreacije bilo kojeg predmeta je da se korisnik istog osjeća lijepo i posebno svaki put kada ga koristi - bilo da gleda u sat, piše u rezbareni drveni notes, koristi drvenu rezbarenu tacnu itd.", objasnili su, dodajući da ih industrijalizacija i masovna proizvodnja nikada nisu osobito privlačili.

Njihovo mišljenje je da živimo u svijetu u kojem postoji masa istih stanova, iste odjeće, generalno istih stvari koje se masovno prave i koje su, uslovno rečeno, moderne i nove. To nije nužno negativno, ali su, kako ističu, uvijek igrali za tim u kojem se cijene izuzetan kvalitet, originalnost, unikatnost, ali i jednostavnost.

"Kada smo napravili svoj prvi drveni predmet, bili smo toliko oduševljeni da jednostavno nismo mogli ostati samo na tome. Drvo je divan materijal, prirodno je i veliko je zadovoljstvo raditi na njemu i urezivati nama drage motive. U procesu smo i izrade našeg stana u kojem želimo da prevladavaju proizvodi koje smo mi sami izradili. To će biti naš mali kutak u kojem će svaka sekunda biti zadovoljstvo. Upravo je to glavna osobina naših proizvoda", iskreni su Adna i Harun.

Inspiracije im ne nedostaje, ideje, kažu, crpe iz raznih etno-motiva.

"Tu, naravno, prevladavaju naši domaći, bosanskohercegovački, ali nisu svi sa našeg prostora. Jako nas privlače i geometrijski oblici koji se pronalaze u brojnim kulturama i vizuelnim izričajima širom svijeta.

Jednostavno ih predočimo u shemu koju prenesemo na komad drveta. Tako počinje cijela čarolija", objasnili su nastajanje magije zvane "Civilisation Aksesoari".

Njihove spretne ruke djeljaju u drvetu najljepše mustre i šare od kojih zastaje dah. A u prilog unikatnosti govore i heklani motivi rezbareni u drvo kojim daju poseban tradicionalni štih i predmetima udahnu nešto posebno.

"Na tu ideju smo došli tako što smo, sasvim slučajno, vidjeli heklani stolnjak kakve svi znamo iz domova naših najstarijih. Privukao nam je pažnju i podsjetio na djetinjstvo, kada je često bio zastupljen i u našim kućama. Došli smo na ideju da bismo ga možda mogli izrezbariti na dasku za posluživanje koja će pored svoje utilitarne svrhe biti i lijepa dekoracija trpeze jednog modernog enterijera", istakli su iz "Civilisationa".

Čvrsto stoje iza stava da, kada je zavolite, rezbarija nije teška, ali jeste počesto dugotrajna. Najteže je dobiti inspiraciju za takvo nešto, a najviše vremena uzima sam dizajn.

"U suštini, niti jedan od naših predmeta nije lagano izraditi. Nema razlike između većih i manjih, izuzev vremena potrebnog za izradu. Mislimo da je ispravno naš zanat posmatrati kao lijep i zahtjevan prije nego kao težak. Na primijer, daske su veće od češljeva, i na njima je veća površina koju je potrebno rezbariti, ali češljevi nisu ništa lakši za izradu jer je rezbarija na njima filigranska i zahtijeva mirne i vrlo kontrolisane pokrete. S druge strane, imamo i naše satove.

Na sebi imaju toliko šupljina i preplitanja za koja su nam potrebni dani kako bismo ih izradili. Svakom našem proizvodu posvetimo mnogo pažnje i strpljenja kako bi finalni proizvod dobio potrebnu dimenziju ljepote i kvalitete. Upravo to je i trenutak kada shvatimo da ne želimo stati i koji nas potiče na dalji rad i razvijanje vještine", rekli su Adna i Harun, pokušavši za "Nezavisne" objasniti sve ono što stvaraju.

Kada je riječ o izboru materijala za rad i glavnog aktera cijele priče "Civilisationa", to je zasigurno drvo, i to do sada u najvećoj mjeri bukovo.

"Kako se 'Civilisation' obrt razvijao, postepeno smo počeli raditi sa različitim i skupljim vrstama drveta. U pogledu vrste drveta najvažnije je istaći da se kvalitetna rezbarija može raditi gotovo pa isključivo na tvrdom drvetu (drvo sa pljosnatim listom, umjesto igličastim). U pogledu vrste tvrdog drveta najbolja su tzv. plemenita drva od kojih su za naše područje najkarakterističniji trešnja, orah i jasen", objasnili su Adna i Harun jednoglasno.

Kroz svoj brend uspjeli su da tradicionalno stave u modernu primjenu iako se na ovim prostorima čini da se sve više odmičemo od tradicije, pogotovo mladi ljudi.

"Očuvanje tradicije nam je bitno u onoj mjeri u kojoj ono pomaže u očuvanju naše kulture i njenih specifičnosti. Smatramo da je sve što je preživjelo test vremena i time se nazvalo tradicionalnim ujedno i lijepo, i sadrži u sebi identitet društva koje ga je očuvalo. Stoga to isto moramo i očuvati, jer ko to može priuštiti da izgubi nešto lijepo i karakteristično za sebe. Međutim, opstanak tradicije ne može biti potpuno rigidan", istakli su iz "Civilisationa".

Prema njihovim riječima, tradicija može, a dugoročno i mora u određenoj mjeri ići u korak sa modernim formama i potrebama, a da i dalje u sebi sadrži ljepotu, identitet i prepoznatljivost. Svakim novim proizvodom pomažemo da tradicija živi duže i da se sve češće useljava u domove širom BiH, ali i inostranstva.

Iako je drvorezbarstvo ukorijenjeno negdje u istoriju našeg naroda, vještina obrade drveta je ozbiljan zanat koji od umjetnosti dijeli tanka nit, a za ovakav vid stvaranja potrebna su istinska ljubav i želja.

"Oboje uživamo dok izrađujemo različite predmete. U ovih nekoliko godina koliko se bavimo ovim poslom niti jednog trenutka nije bilo teško izraditi nešto i ne sumnjamo da će to i u budućnosti biti tako. Kada se kakva voćka razboli ili dotraje zbog bilo kojeg razloga, mi smo i samostalno sjekli i obrađivali drvo u potpunosti od stabla do gotovog proizvoda. Veliku većinu alata za rezabarenje smo izradili potpuno samostalno i smatramo da je za rezbarenje jednako važno poznavati i drvo i metal te alate sa kojima se radi", naglasili su Adna i Harun.

Odlučno dodaju i da, iako su se usavršili, smatraju da mogu još bolje i nastoje da to postignu svakim novim izrađenim predmetom.

Kada je riječ o budućnosti, jasno i glasno su rekli da je vide u znaku drveta.

"Jedino što planiramo je proširenje asortimana. Ukoliko razvoj 'Civilisationa' bude išao kao i do sada, planiramo početi dizajnirati i nuditi veći namještaj od masivnog drveta. Neko vrijeme smo izrađivali i predmete od drugih materijala kao što je nakit od epoxy smole i suhog cvijeća, ali smo od te ideje odustali. Ipak, drvo je nezamjenjivo i što se tiče kvalitete i dugotrajnosti, ali i ljepote", jasni su bili Adna i Harun.

Ističući na kraju da se uopšteno ljepota njihovog posla, pored one primarne koja se odnosi na sami ručni rad, ogleda i u širenju kruga poznanstava i različitih ljudi širom naše domovine, ali i svijeta.