Cvijanović: Nastavak programa zapošljavanja djece poginulih boraca

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da je Vlada za narednu godinu planirala 222 miliona KM za boračke kategorije i da će biti nastavljen program zapošljavanja djece poginulih boraca.

"Nekoliko hiljada njih smo uspjeli zaposliti. Ostao je još jedan broj njih, ali mnoge stvari zavise od okolnosti na tržištu rada. Uz predan rad, mislimo da ćemo i njih uspjeti da zaposlimo u narednih godinu ili dvije", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci nakon posebne sjednice Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Ona je izrazila zadovoljstvo realizacijom velikog programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za koji je izdvojeno 150 miliona KM.

Cvijanovićeva je rekla da je dogovoreno da se stambeno zbrinjavanje više od 5.600 lica u narednom periodu rješava na regionalnoj i lokalnoj osnovi, odnosno da se naprave evidencije o najtežim slučajevima u svim regijama Srpske.

"Onda treba da rješavamo prioritetne slučajeve, a nakon toga one koji su manje ugroženi. Za to nam treba saradnja sa svim organizacija proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata kako bismo imali adekvatne podatke i znali koji su to potencijalni korisnici", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je su to sada daleko manji brojevi, jer je većina posla u vezi sa stambenim zbrinjavanjem već urađeno.

"Sigurna sam i dobijali smo takve podatke da u pojedinim opštinama ima ljudi koji iz nekog razloga nisu predali zahtjeve ili je bio neki drugi problem sa dokumentacijom. Ali u međuvremenu i to je ispravljeno. Oni definitivno na to imaju pravo i moraćemo o tome voditi računa, ali nema potrebe za donošenjem velike uredbe, jer se često dešavaju problemi koje smo imali u prethodnom periodu", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Vlada Republike Srpske svake godine povećava osnovicu za porodične i lične invalidnine.

"Sa njihovim povećanjem od dva odsto u narednoj godini dostići ćemo ukupno povećanje od više od 16 odsto za prethodnih nekoliko godina. To je rezultat dogovora da uvijek ostaju ista sredstva na raspolaganju bez obzira na smanjenje broja korisnika. Na taj način se pomenuta razlika stavlja korisnicima na raspolaganje", navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je u prethodnom periodu kroz Akcioni plan Vlade za zapošljavanje, u kombinaciji sa nekih drugim mjerama, obezbjeđena rekordna zaposlenost u Srpskoj od više od 263.000 lica.

"Tu nije ubrojano nekoliko hiljada ljudi iz Srpske koji rade u zajedničkim institucijama BiH i za njih se plaćaju porezi i doprinosi u Republici. Mi ćemo imati preciznije pokazatelje o tome kasnije", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je prema podacima Fonda PIO Srpske broj zaposlenih oko 300.000 lica.

Ona je poručila da će se Vlada Srpske staviti na raspolaganje partnerskim i drugim organizacijama kada je riječ o rješavanju njihovih problema.

Cvijanovićeva je ocijenila da Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u proteklih 20 godina radi kvalitetno i jedan je od najvažnijih partnera Vlade Srpske.

"Razgovaramo sa svima i uvažavamo stavove svih organizacija. Bez ovih organizacija ne bi bilo moguće da Vlada donosi određene mjere, tako da su one sve manje-više rezultat nekog razgovora, razgovora sa našim socijalnim partnerima ili ciljano sa određenim grupacijama u društvu", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je zbog takvog zajedničkog rada institucijama bilo lakše da donose odluke u funkciji ispunjenja njihovih interesa i potreba.

Predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović izjavio je, povodom 20 godina od spajanja Udruženja porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Srpske i Udruženja poginulih boraca i civila Srpske u jedinstvenu organizaciju, da su zajednički riješili brojne probleme populacije koju predstavljaju.

On je dodao da još treba riješiti pitanje zapošljavanja 1.034 djece iz kategorija poginulih i nestalih.

"Više od 2.000 njih je zaposleno u proteklih nekoliko godina i očekujemo da to bude riješeno u naredne dvije godine", rekao je Mitrović.

On je dodao da je i dalje bolno pitanje traženje nestalih, te da nije fer da Međunarodna komisija za nestala lica /ICMP/ izlazi iz tog procesa u praktičnom smislu, obećavajući i "elektronski način" traženja i vršenje identifikacije iz Haga.

"To je samo zamajavanje porodica nestalih i mi to ne prihvatamo jer ostaje mogućnost da se manipuliše sa krvnim uzorcima", rekao je Mitrović i dodao da Savjet ministara u vezi sa tim "mekano" i nestručno pregovara sa ICMP-om.

On je naveo da je nerazumno da porodice poginulih i nestalih nemaju porodičnu penziju, a imaju sva ostala prava jer je riječ o minornom broju od njih pedesetak.

"Premijerka je sa svojim saradnicima i ministrima prihvatila da se odobri jednokratna pomoć kroz neke programske aktivnosti porodicama nestalih civila koje do sada nisu ništa imale", rekao je Mitrović i dodao da će se više raditi i na polju bolničkog i banjskog liječenja porodica poginulih i nestalih.

On kaže da će biti nastavljena realizacija dogovora sa predsjednikom Republike da se odlikuju svi borci koji su poginuli, izvršavajući svoju ratnu i patriotsku dužnost.

Mitrović je rekao da je riješen problem sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite Srpske u vezi sa nedostavljanjem podataka toj organizaciji o onima koji su ostali bez invalidnina.

"Pretpostavljam da je ministar shvatio da tražimo individualne podatke koji bi nam pomogli u formulisanju prijedloga za uvećanje invalidnine. To je riješeno na korektan način", rekao je Mitrović.

Posebnoj sjednici Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u prostorijama Narodne skupštine prisustvovali su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, narodni poslanici, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i drugi gosti.