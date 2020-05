Cvijanović: Nisu institucije Srpske izmislile virus korona

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da u kriznim situacijama po pravilu postoji jedan broj ljudi koji su neangažovani i politički beskorisni i svjesni svoje beskorisnosti koriste svaku priliku da nametnu neku temu i sebe pokušavaju učiniti politički korisnim.

"Te stvari se prepoznaju. Korisni ste onda ako ste angažovani da radite dobre stvari. Možete biti korisni i ako kritikujete i postavljate određene orijentire, ali da kritikujete samo zato što vam se neko ne sviđa, to nije u redu. Ne osvrćem se mnogo na kritike bilo da je riječ o opoziciji ili onima koji su uvijek nezadovoljni", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da nisu Vlada ili neka druga institucija Srpske izmislili virus korona i mjere koje neko drugi nije primjenjivao, niti kreirali poteze, a da nisu pratili šta se dešava u cijelom svijetu.

"Ako je u cijelom svijetu uvedeno ograničenje kretanja i obaveza organizovanja radnog procesa koji podrazumijeva više rada od kuće to dokazuje da mi to nismo izmislili. Ako su drugi kreirali onlajn nastavu, zašto bismo mi to izbjegavali? Ako su drugi rekli da nema okupljanja najčešće više od tri osobe, zašto bismo se mi ponašali na drugi način?", upitala je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, u ovoj situaciji nije bilo moguće organizovati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, niti prilagoditi ono što rade institucije postojećim zakonskim rješenjima.

"Morali smo intervenisati u tim zakonskim rješenjima na način da donosimo uredbe sa zakonskom snagom da bismo odgovorili potrebama u vanrednom stanju kada je riječ o nastavnom procesu, odgađanju obaveza i rokova plaćanja u privredi, pomjeranju i prestanku toka rokova u pravosudnim predmetima... Situacija je naložila da nađemo rješenje. Ne možemo se ponašati nezakonito i šta god da smo radili, a da nismo napravili pravni osnov, to bi bilo problematično", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da Republika Srpska nije jedina koja je uvela vanredno stanje i donosila uredbe sa zakonskom snagom.

"Zadovoljna sam da nismo prekoračili ono što je bilo formatirano u okviru vanrednog stanja. Radili smo ono što je bilo neophodno da sistem funkcioniše i da olakšamo građanima, privredi, učenicima, studentima, nastavnom osoblju, zaposlenima u pravosuđu i slično. Idemo spremno u Narodnu skupštinu da obrazložimo te stvari, a to će biti prilika da bude ukinuto vanredno stanje i da se vratimo u redovni režim, mada će to biti problematično jer kriza još nije prošla", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Komentarišući kritike iz opozicije u vezi sa nabavkom mobilne bolnice, ona je istakla da je montiranje bolnice započeto prije nego što su stigle saglasnosti Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH na dio isporučene opreme jer su se plašili da će ona zaista biti potrebna.

"Sreća, to se nije dogodilo. Ne daj Bože da nam je to zatrebalo, a nismo imali, onda bi rekli da svi nabavljaju samo mi nismo ništa nabavljali. Kada nabavimo onda kritikuju zašto smo nabavili, a to nije potrebno. Te saglasnosti smo mogli dobiti u kraćem periodu i da sve kompletiramo", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da ne zna zašto postoji potreba nekih da se o ovom slučaju spekuliše, ističući da je veoma važno da je bolnica višekomponentna i da je njene dijelove u skladu sa potrebama moguće izmjestiti na druge lokacije.

"Ako zdravstveni sektor kaže da treba povećati broj respiratora onda moramo uvažiti te potrebe i intervenisati. Institucije ne treba da troše energiju na dezinformacije, ali moraju da kažu da je laž za ono što je laž. Uvijek je ispravno da za laž kažete da je laž", poručila je Cvijanovićeva.