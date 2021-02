Cvijanović: Pogođeni zemljotresom mogu računati na pomoć institucija RS

PETRINJA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Petrinji da područja u Hrvatskoj najteže pogođena zemljotresom i u naredom periodu mogu računati na pomoć institucija Republike Srpske.

Cvijanovićeva je nakon sastanka sa predstavnicima Hrvatske u Petrinji naglasila da je srećna što su Vlada Srpske i ona kao predsjednik Republike mogli da intervenišu nakon zemljotresa i najugroženijima pošalju brzo pomoć, dajući im do znanja da su tu za sve što im je potrebno.

"Razgovarali smo danas o tome šta su potrebe za buduće vrijeme i koje se aktivnosti sprovode na sanaciji štete, koja je ogromna i koja je potresla i nas koji živimo u Republici Srpskoj, ne samo zato što smo imali zemljotres nego što smo se solidarisali sa stradalima", rekla je Cvijanovićeva na konferenciji za novinare u Petrinji.

Cvijanovićeva je navela da je na sastanku bilo riječi i o određenim infrastrukturnim projektima, kakav je izgradnja mosta na Savi kod Gradiške, čija bi gradnja trebalo da bude završena u skladu sa rokovima.

Predsjednik Republike Srpske izjavila je da je na današnjem sastanku sa predstavnicima Vlade Hrvatske u Petrinji istakla potrebu da se uđe u proces prekategorizacije mosta koji povezuje Novi Grad i Dvor, kako bi služio i za putnički i za teretni saobraćaj.

"Tu smo već preduzeli određene početne aktivnosti i vjerujem da ćemo u narednom periodu uspjeti da vratimo taj most u fukciju, na način da bude i za putnički i za teretni saobraćaj, kao i ranije", rekla je Cvijanovićeva na konferenciji za novinare. Cvijanovićeva je navela da predstoji sanacija mosta, nakon čega će se steći uslovi da se ponovo adekvatno kategoriše. "Raduje me što postoji volja i Republike Srtpske i BiH, ali i Hrvatske, da zajedno radimo na tom pitanju, razumjevši da je to važno za građane i privredu", poručila je Cvijanovićeva.

Potpredsjednik Vlade Hrvatske Boris Milošević zahvalio je danas predsjedniku Republike Srpske Željki Cvijanović i njenom kabinetu za iskazanu solidarnost i vrijednu donaciju u vezi sa nabavkom stambenih kontejnera za smještaj zemljotresom pogođenog stanovništva u Hrvatskoj.

Milošević je, nakon sastanka sa Cvijanovićevom u Petrinji, rekao da je u ime hrvatske Vlade zahvalio predsjedniku Srpske i za dalju pomoć i saradnju koju je ponudila u vezi sa saniranjem posljedica zemljotresa.

"Ako nam nešto zatreba, oni nam mogu pomoći i možemo im se obratiti. Dakle, oni će kao dobri susjedi pokazati solidarnost koju su već pokazali", izjavio je Milošević na konferenciji za novinare.

On je istakao da je pozitivno to što je u velikoj nesreći koja je krajem prošle godine pogodila Hrvatsku pokazana izuzetna solidarnost susjednih država prema Hrvatskoj i zemljotresom ugroženim ljudima.

"Pokazana je i međusobna empatija ljudi koji ovdje žive, pa svi svima pomažu bez obzira ko je koje vjere i nacije. Solidarnost je pokazana i u regionu, gdje su nam pomogle sve susjedne države", rekao je Milošević.

On je naveo da je Cvijanovićevu na sastanku upoznao o izazovima Hrvatske u zemljotresom pogođenim područjima, te o situaciji kada je riječ o oštećenim objektima, ali i raspoloživim količinama stambenih kontejnera i mobilnih kućica za smještaj ugroženih ljudi i porodica.

Milošević je dodao da je Cvijanovićevu informisao i o prirodnim opasnostima koje prijete ljudima nakon zemljotresa, poput klizišta, rasjeda i vrtača u pojedinim selima i mjestima.

On je rekao da je sa Cvijanovićevom razgovarao o izgradnji mosta na Savi kod Gradiške koji je zajednički interes.

"Most se gradi i nadam se da će biti završen na zadovoljstvo obje strane", naveo je Milošević.

Cvijanovićeva se danas u Petrinji sastala sa potpredsjednikom Vlade Hrvatske Borisom Miloševićem, poslanikom Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u Saboru Draganom Jeckov, kao i predsjednikom Srpskog narodnog vijeća (SNV) Miloradom Pupovcem.

Sastanku je prisustvovao i ambasador BiH u Hrvatskoj Aleksandar Vranješ.

U nastavku posjete Hrvatskoj predviđeno je da Cvijanovićeva obiđe Glinu i Majske Poljane, naselje najteže pogođeno zemljotresom.