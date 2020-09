Cvijanović: Ponosna na projekat "Unapređenje saobraćajnog obrazovanja djece"

Поносна сам што смо подржали пројекат "Унапређење саобраћајног образовања и васпитања дјеце свих узраста у Републици Српској". Сматрам да, уз родитеље, сви треба да се укључимо и помогнемо нашој дјеци да на забаван начин савладају лекције из безбједности у саобраћају. Пројекат проводи Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.

