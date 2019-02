Cvijanović: Pravni fakultet u Banjaluci rasadnik kvalitetnih kadrova

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da je Pravni fakultet u Banjaluci važna obrazovna ustanova koja proizvodnjom kvalitetnog i perspektivnog kadra pokazuje da je moguće opstati u teškim vremenima.

"Pravničko zanimanje je tražen kadar. S tim zanimanjem imate mjesto u svemu, bilo da je riječ o institucijama ili o privrednim subjektima", rekla je Cvijanovićeva novinarima nakon svečanosti povodom obilježavanja 44 godine uspješnog rada i razvoja Pravnog fakulteta u Banjaluci.

Ona je naglasila da će Vlada i institucije i u narednom periodu jačati obrazovni sistem s ciljem modernizovanja nastavnog procesa, da bi se išlo u korak sa potrebama tržišta rada i globalnim izazovima.

"Cilj je stvaranje boljih uslova za studiranje. U prethodnom periodu smo u visoko obrazovanje uložili 110 miliona KM, a 45 miliona KM u Univerzitet u Banjaluci. To je podrazumijevalo izgradnju novih fakulteta, adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju postojećih objekata, izgradnju novih studentskih domova i slično. To je velika finansijska aktivnost i to će biti nastavljeno", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je 21. vijek vijek znanja, čega nema bez jakog obrazovanja.

Cvijanovićeva je čestitala studentima koji su promovisani na današnjoj svečanosti, kao i njihovim porodicama.

Dekan Pravnog fakulteta u Banjaluci Željko Mirjanić rekao je da pravni fakultet u svakoj zemlji ima značajnu funkciju na planu obrazovanja kadra i pomoći privredi posredstvom izrade zakona i ostalih akata.

"Institucije Srpske mogu računati na ovaj fakultet u mjeri u kojoj to bude trebalo. Ovaj fakultet ima budućnost i cilj je da se pravni fakulteti u Srpskoj stave na raspolaganje institucijama, jer mogu svojim znanjem pomoći razvoj Republike", poručio je Mirjanić.

On je dodao da je na današnjoj svečanosti Pravnog fakulteta promovisano 130 magistara pravnih nauka, mastera prava i diplomiranih pravnika, te da u ovoj ustanovi studira ukupno 2.000 studenata.

Mirjanić je najavio da će ova ustanova od oktobra ove godine upisivati doktorske studije, te da je na sastanku sa delegacijom Pravnog fakulteta u Beogradu dogovoreno unapređenje saradnje.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin rekao je da je Pravni fakultet reprezentativna članica Univerziteta u Banjaluci i, uz Ekonomski fakultet, predstavlja jednu od institucija sa najvećim brojem studenata.

Student generacije Pravnog fakulteta Milica Ristić rekla je da joj je čast što je sa prosjekom 9,62 završila taj fakultet, te je izrazila nadu da će, zajedno sa kolegama, nastaviti svoj put i usavršavanje u Srpskoj.

Svečanosti na Pravnom fakultetu prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević i ministar pravde Anton Kasipović.

Prisustvovali su i gosti sa Pravnog fakulteta u Beogradu i Akademije nauka Srpske, kao i brojne zvanice iz naučnog i političkog života Srpske i Banjaluke.

Pravni fakultet u Banjaluci je prvi fakultet za izučavanje pravne nauke u Krajini i jedan je od nosilaca pravničke misli i obrazovanja u Srpskoj i BiH.

To je, navode iz ovog fakulteta, moderna, dobro organizovana i respektabilna visokoškolska i naučna ustanova u kojoj su se školovali mnogi akademici, univerzitetski profesori, poznati i priznati pravnici, sudije, tužioci, advokati, političari i druge značajne javne ličnosti.