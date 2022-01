Cvijanović o slučaju u Domu: Odgovaraće svi koji su napravili propuste

BANJALUKA - Odgovaraće svi koji su napravili propuste, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, komentarišući slučaj dječijeg zlostavljanja u Domu "Rada Vranješević".

"Niko odgovoran u ovom slučaju ne smije biti pošteđen", poručila je predsjednica Republike Srpske za RTRS.

Ona je naglasila da je "u ovom slučaju došlo do teške zloupotrebe jednog maloljetnog djeteta".

"To dijete već ima prilično traumatično djetinjstvo, iz razloga da ne raste u porodici sa svojim roditeljima. Razumijem da je teško organizovati život, i voditi takve ustanove zato što su to jako osjetljive kategorije, a ta djeca nemaju onu pravu roditeljsku ljubav, i onda morate to sve da nadomjestite", istakla je Cvijanović.

Predsjednica Srpske je naglasila da je u pitanju jedno užasno djelo i da ga kao takvo treba i kvalifikovati.

"Mi kao građani Republike Srpske očekujemo od pravosudnih institucija da oni sankcionišu adekvatno počinioca krivičnog djela. S druge strane slažem se sa izjavom premijera Radovana Viškovića, da u okviru samog sistema moramo sprovesti istragu da vidimo da li postoje određeni propusti za koje se mora snositi odgovornost", poručila je Cvijanović.