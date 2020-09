Cvijanovićevoj na poklon lopta sa potpisima šampiona

Лопта са потписима одбојкаша Србије који су прошле године освојили злато на Европском првенству. Хвала прослављеном одбојкашу, златном олимпијцу из Сиднеја и секретару за спорт у Влади АП Војводине, Владимиру Батезу, на вриједном поклону.

A post shared by Жељка Цвијановић (@zeljka.cvijanovic) on Sep 25, 2020 at 1:41am PDT