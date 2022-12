Cvjeta bespravna gradnja u USK

BIHAĆ - Nepostojanje prostorno-planske dokumentacije i dalje je jedan od najvećih problema s kojima se suočavaju gradovi i općine u Unsko-sanskom kantonu, a samo tri lokalne zajednice imaju usvojene prostorne planove, zaključeno je na sjednici Vlade USK.

Radi se o Bosanskoj Krupi, Bužimu i Ključu, dok se ovi važni dokumenti u ostalim lokalnim zajednicama nalaze u različitim fazama izrade.

"Stanje planske dokumentacije na području Unsko-sanskog kantona u većini općina i gradova nije na optimalnom nivou, ali je primjetan pozitivan pomak u smislu da su jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost planskih dokumenata i poduzele radnje u vezi s njihovom izradom", kaže Adnan Alagić, ministar građenja i prostornog uređenja.

Prema njegovim riječima, vidljivo je da je za većinu prostorno-planskih dokumenata istekao rok važenja i da oni više ne odgovaraju stvarnim potrebama.

"Ovakvom disparitetu planskih dokumenata treba dodati i činjenicu o sve većem broju bespravno izgrađenih objekata, što je zajedničko svim jedinicama lokalne samouprave, a što dodatno usložnjava, kako izradu planskih dokumenata, tako i postupak izdavanja akata o građenju", kaže Alagić.

Poseban problem se javlja u slučaju kada postoji interes domaćih i stranih investitora za ulaganja, a lokalne zajednice nemaju planirane lokacije koje bi mogle ponuditi.

Ovakva situacija se najčešće prevazilazi time što se produžava rok važenja starih dokumenata, što je, međutim, privremeno rješenje, dok je izrada novih planskih dokumenata prioritet, kaže Alagić.

Zbog ovakve situacije u svim gradovima i općinama u Unsko-sanskom kantonu evidentan je problem bespravne gradnje, a samo u Sanskom Mostu od ukupnog broja izgrađenih objekata u poslijeratnom periodu, njih oko 60 posto nema potrebne dozvole i odobrenja.

"Kako je došlo do ovakve situacije, posebna je tema i tome je kumovalo više faktora, od nepostojanja prostorno-planskih dokumenata, pa do izostanka pravovremene reakcije nadležnih institucija", kaže Edisa Kumalić, načelnica Službe za stambene poslove, građenje i prostorno uređenje u općini Sanski Most.

Prema njenim riječima, jedan od većih problema je gradnja na obalama Sane, gdje posljednjih godina vlada anarhično stanje, s obzirom na to da se uzurpiraju obale, pa i dijelovi korita rijeke.

Problem bespravne gradnje prisutan je i u drugim lokalnim zajednicama na području Unsko-sanskog kantona, a prema nekim procjenama, danas ima više od 30.000 bespravno izgrađenih objekata.