DA postane NE već u prvoj godini braka

BANJALUKA - U Republici Srpskoj lani je 5.966 parova sklopilo brak, dok su se 963 para razvela, pokazuju statistički podaci, a ima i onih čije DA postane NE već u prvoj godini bračne zajednice.

Najveći broj razvedenih zabilježen je u Banjaluci 273, Bijeljini 109, Prijedoru 85, Tesliću 51 i Modriči 47.

Ovo su podaci iz izvještaja Republičkog zavoda za statistiku RS, koji kažu da je na 1.000 sklopljenih brakova bilo 161,4 razvoda.

"Prosječno trajanje braka prije razvoda bilo je 13,6 godina. Od ukupnog broja razvedenih od prve do pete godina braka razvelo se 21,3 odsto parova, 22 odsto parova se razvelo između pete i devete godine braka", stoji u izvještaju Zavoda.

Prema njihovim podacima, u toku prve godine braka tačku na brak stavilo je 2,6 odsto parova, a ukupan broj brakova razvedenih nakon 25 i više godina bio je 16,8 odsto.

"Prosječna starost muža pri razvodu braka bila je 42,9 godina, a žene 39,6 godina", saopšteno je u izvještaju Zavoda.

Ivan Šijaković, sociolog, kaže za "Nezavisne" da je, poredeći broj vjenčanih sa razvedenim, procenat razvoda poprilično visok.

"Znači da je 17 odsto razvedenih u odnosu na sklopljene brakove, što govori da se broj razvedenih povećao. To nije dobra vijest, jer to znači da brak gubi svoj značaj, svoju moralnu snagu i mjesto u porodičnom životu", smatra Šijaković.

Kako kaže, na sve to utiču ubrzan način života, mnoge promjene u odnosu između parova, ali i ekonomske i socijalne promjene.

"Podatak da se 21 odsto parova razvodi u periodu od prve do pete godine, govori to da oni prije stupanja u brak nisu prošli period upoznavanja, ali i to da 21 odsto mladih ljudi koji uđu u brak brzo iz njega i izađu, što znači da im je ta vrsta promjene postala uobičajen tok", ističe Šijaković.

Prema podacima Zavoda, oko 40 odsto parova se razvede za prvih 10 godina, i to je, smatra Šijaković, veoma zabrinjavajući podatak.

"Ali taj period od prvih 10 godina je vrijeme u kojem se utvrdi da li nešto vrijedi ili ne vrijedi i poslije tog perioda je manje razvoda", naglasio je Šijaković.

Šijaković naglašava da sve ovo govori da brak više nije institucija koja ima toliki značaj u društvu i više nije taj faktor koji izgrađuje društvo, kako je to bilo ranije.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS, lani je u odnosu na prethodnu godinu sklopljeno 12 brakova više, a najveći broj sklopljenih brakova između državljana BiH, njih 5.482.

"Od ukupnog broja vjenčanih bilo je 396 nevjesta sa stranim državljanstvom koje su sklopile brak sa državljanima BiH, dok je bilo 19 mladoženja sa stranim državljanstvom koji su sklopili brak sa bh. državljankama", stoji u saopštenju Zavoda.

Prosječna starost pri sklapanju braka za mladoženju bila je 32,1 godinu. U starosti od 15 do 19 godina, brak su sklopile 294 nevjeste, dok su u istoj starosnoj grupi brak sklopile 23 mladoženje.

"U RS je evidentno odgađanje sklapanja braka, kako za mladoženje tako i za nevjeste, što dovodi do smanjenog nataliteta i samim tim do pojave sve češćeg negativnog prirodnog priraštaja, te smanjenja broja stanovnika pojedinih područja", kažu u Zavodu.

Jedna Banjalučanka (40) koja je podnijela zahtjev za razvod braka kaže da je to učinila zbog suprugovog nevjerstva, ali da su na to uticali i drugi faktori.

"On se ponašao i dalje kao momak, izlazio je, a kad sam saznala i za ljubavnicu, tada sam donijela odluku za razvod. Ja sam trčala na dva posla, a on je gledao samo da njemu bude dobro. Dijete će teško podnijeti ovo između mene i supruga, ali bolje je i tako nego da se non-stop svađamo", rekla je ona.