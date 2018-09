DW: Stomatolozi u BiH stranim pacijentima plaćaju putovanja

Stomatolozi u BiH eksperimentišu sa modelom medicinskog turizma "all inclusive" i sa italijanskim pacijentima su imali zanimljiva iskustva, piše između ostalog štampa na njemačkom jeziku.

“Neue Zurcher Zeitung” u tekstu pod nazivom "Radije turistički boravak nego brušenje zuba" piše: "Medicinski turizam je branša koja cvjeta i ostvaruje privredni rast u pojedinim zemljama jugoistočne Evrope. To ne važi samo za plastičnu hirurgiju iz estetskih razloga i promjenu spola, kojima doktori u Beogradu godinama zarađuju veliki novac. I skupe protetičke radove neki zapadni Evropljani za smiješne pare u odnosu na njihove zemlje na Zapadu obavljaju u Srbiji ili Bosni i Hercegovini. Zubari su kreirali nove ponude za strane pacijente. Jedna od njih se zove 'all inclusive'. Pacijentu zubarska ordinacija plaća putovanje i boravak. Samo stomatološke usluge on mora platiti na licu mjesta. Tu je nekad uključen i pravi turistički program sa obilaskom grada. S obzirom da je sposobnost za uživanje u kulinarskim specijalitetima veća prije zubarske intervencije, turistički dio putovanja obavlja se prije stomatološkog.

Kada u Beogradu sve ide kao po loju, zašto ne bi i kod nas, pomislilo je nekoliko zubara u Banjaluci. Ovaj grad turistički ima manje da ponudi nego Beograd ili Sarajevo. Pa ipak leži na Vrbasu koji teče ispod istorijske tvrđave. Tu veličanstveno stoji i obnovljena džamija Ferhadija, sagrađena u 16 vijeku. A i ćevapi su legendarni. Dakle, više je razloga za dolazak u Banjaluku od samo zubobolje. Pošto su se beogradski stomatolozi koncentrisali na njemačko tržište, zubari iz Banjaluke su krenuli na italijansko, objavljujući u Italiji reklame i ponude za popravku zuba.

I zaista. Italijani su počeli dolaziti u Banjaluku. Putovanje plaćeno, hotel isto tako. Pogledali su grad, probali ćevapćiće i odmarali se na Vrbasu. Onda su pustili stomatologe da im pogledaju zube. Nakon što im je doktor objasnio kako će sanirati njihove zube, oni bi rekli "va bene" i "meglio domani" - bolje da to radimo sutra. Naredni dan ne bi se pojavili. Doktor bi čekao pacijenta, a on bi već bio na putu kući. 'All inclusive' - ali bez stomatološkog tretmana", piše Neue Zürcher Zeitung.

