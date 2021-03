Da li će i državljani BiH imati pravo na kovid pasoše

BRISEL, BANJALUKA - Evropska komisija predložila je danas stvaranje digitalnih zelenih sertifikata, kako bi se olakšalo slobodno kretanje unutar EU tokom pandemije kovid-19 i odmah nakon objavljivanja ove odluke pojavili su se glasovi u i izvan EU da u ovaj sistem budu uključeni i građani zapadnog Balkana.

Kako je saopšteno, ova odluka znači da bi se za građane EU izdavali sertifikati koji će biti dokaz da je osoba vakcinisana protiv kovida, ili da je dobila negativan rezultat testa, ili se oporavila od kovida i ima antitijela.

Komisija je donijela i dodatni prijedlog kako bi se obezbijedilo da se digitalna zelena potvrda izdaje i državljanima trećih zemalja koji borave u državama članicama, ili državama pridruženim šengenskom području, te posjetiocima koji imaju pravo putovati u druge države članice. Iz pravnih razloga potrebni su zasebni prijedlozi kojima bi se obuhvatili građani EU i državljani trećih zemalja.

"Ne postoji razlika u postupanju prema građanima EU i državljanima trećih zemalja koji ispunjavaju uslove za izdavanje potvrda", navode iz Evropske komisije.

Osman Topčagić, bivši ambasador BiH u EU i odličan poznavalac evropskih prilika, kaže da je ova odluka logična i da je to pokušaj EU da zaštiti zdravlje svojih građana, a da istovremeno olakša slobodu kretanja i povratak normalnom životu. On smatra da bi u ovaj sistem i radi ličnog interesa EU, ali i radi demonstriranja solidarnosti s regionom, trebalo uključiti i BiH i ostale zemlje zapadnog Balkana.

"Mislim da bi zaista bilo logično i pošteno da kao zemlje u procesu stabilizacije i pridruživanja budemo uključeni u područje jer mi imamo sporazum o pridruživanju s EU i to bi bila još jedna potvrda evropske budućnosti BiH i drugih država u regionu, kao i bliskih odnosa koje smo uspostavili", kaže Topčagić za "Nezavisne novine".

Ističe da je u ovom trenutku teško procijeniti hoće li EU donijeti takvu odluku te da vjeruje da će Evropska komisija pokušati pronaći neko rješenje. Dodaje da je jako važno da, ako BiH bude uključena u sistem kovid pasoša, država pokaže ozbiljnost i spriječi bilo kakve zloupotrebe, kojih je bilo kad su pojedinci izdavali lažne potvrde o testiranju.

"Kad smo dobili bezvizni režim, jedan dio građana je to zloupotrebljavao i podnosio zahtjeve za azil u državama EU. Naše vlasti su u to vrijeme vrlo organizovano i odlučno pristupile rješavanju te situacije zajedno s tim zemljama i stvar se riješila. Država mora pokazati ozbiljnost i biti svjesna šta to znači", rekao je Topčagić.

Dejvid Mekalister, predsjedavajući Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, izjavio je da bi i zemlje zapadnog Balkana trebalo uključiti u ove procese.

"Ako zemlje zapadnog Balkana ispune neophodne uslove, treba da učinimo sve kako bismo i njih, pored 27 zemalja EU, uključili u slobodno kratnje širom Šengena", istakao je Mekalister.

Naglasio je da to nije samo političko pitanje, već i vrlo tehničko, gdje će EU da sasluša mišljenja eksperata Evropske agencije za lijekove o tome da li su potrebni standardi ispunjeni u zemljama zapadnog Balkana. Dodaje da je vakcinacija protiv kovida ključna za okončanje pandemije, postepeni povratak u normalu, ali i za očuvanje evropskog načina života.

Govoreći o sertifikatima za građane EU, Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije, izjavila je da njihov prijedlog prihvata potvrde o vakcinaciji vakcinama koje su dobile odobrenje za promet širom EU, ali da države članice mogu odlučiti da prihvate i druge vakcine kao uslov slobodnog putovanja na njihovoj teritoriji.

"Namjera nam je da ovim sertifikatima pomognemo zemljama članicama da vrate slobodno kretanje na bezbjedan, odgovoran i kredibilan način", poručila je predsjednica EK Ursula fon der Lajen.

Inače, EU se suočava s akutnim nedostatkom vakcina zbog smanjenih isporuka od "Astra Zeneke".

"Nalazimo se u krizi vijeka. Ukoliko se situacija ne promijeni, moraćemo da razmotrimo kako da izvozimo doze u zemlje koje proizvode vakcinu zavisno od njihovog stepena otvorenosti. Razmotrićemo i da li je adekvatan i izvoz zemljama koje imaju veću stopu vakcinacije od nas", istakla je Fon der Lajenova.

Branislav Zeljković, direktor Instituta za zaštitu zdravlja RS, rekao je da će ova ustanova dostaviti Republičkom štabu za vanredne situacije prijedlog za uvođenje oštrijih epidemioloških mjera u RS i dodao da je od virusa korona trenutno zaraženo 36 odsto testiranih lica. On je istakao da se pri pooštravanju mjera sve mora uzeti u obzir - i javno zdravlje i funkcionisanje privrede.

"Veoma nam je važno da imamo reciprocitet kada govorimo o primjeni i kontroli mjera", rekao je Zeljković.

Šta sadrže sertifikati

Digitalni zeleni sertifikati će sadržavati ograničeni skup informacija kao što su ime, datum rođenja, datum izdavanja, relevantne informacije o vakcini (testu), oporavku i jedinstveni identifikator potvrda.

Sertifikat će važiti u svim državama članicama EU, u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj, i biće davani za građane EU i članove njihovih porodica bez obzira na nacionalnost, kao i za nosioce boravišnih dozvola u EU.

U Evropskoj komisiji navode da će sistem digitalnih zelenih sertifikata biti privremena mjera, koja će biti suspendovana čim SZO proglasi prekid pandemije kovid-19.

Turković: Vakcine iz Srbije su za siromašne zemlje

Bisera Turković, ministarka inostranih poslova BiH, rekla je u Sarajevu da su "kovidšild" vakcine, koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donirao BiH u rangu jeftinijih vakcina i da ih naručuju zemlje koje imaju manje prihode.

Turkovićeva je, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem, rekla da "kovidšild" vakcina, koju su razvili oksfordski univerzitet i farmaceutska kuća "Astra Zeneka", košta četiri dolara.

Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi sa njenom izjavom da je vakcina "Astra Zeneka", proizvedena u Indiji, namijenjena siromašnim zemljama, ona je rekla da nije imala lošu namjeru te da za poklon treba biti zahvalan.

Turkovićeva je rekla da je, radi zaštite državljana BiH, zahtijevala da Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH da saglasnost za upotrebu tih vakcina.