Da li će i u Srpskoj zaživjeti elektronsko bolovanje?

BANJALUKA - S obzirom na to da u Srbiji najavljuju da bi do kraja godine mogli uvesti elektronsko bolovanje i na taj način pacijenti ne bi morali nositi doznake poslodavcima, već bi se one slale elektronskim putem, a uzevši u obzir da Fond zdravstvenog osiguranje RS često prati praksu iz Srbije, i kod nas bi to moglo zaživjeti u narednom periodu, što poslodavci dočekuju raširenih ruku.

Cilj ovakvog projekta je da se pacijentima olakša, odnosno da ne moraju bolesni nositi dokumentaciju poslodavcu, već bi na taj način poslodavac automatski mogao imati uvid u potrebne informacije, kao i Fond, a svi bi bili uvezani s ljekarom.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za "Nezavisne novine" navode da je digitalizacija zdravstvenog sistema nešto na čemu Fond već odavno radi sprovođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

"Uveli smo elektronski karton, elektronske zdravstvene kartice, a sprovodi se elektronski recept, što znači da je naša namjera da se svaki segment zdravstvenog sistema digitalizuje, kada se za to steknu uslovi. Fond svakako kontinuirano sarađuje sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Srbije, pa su prošle sedmice predstavnici RFZO Srbije bili u radnoj posjeti kod nas, gdje su se upravo razmjenjivala iskustva i dobri primjeri iz prakse", kazali su iz FZO RS.

Ističu da će jedna od tema u narednom periodu svakako biti i elektronsko bolovanje, analiziranje ove teme i na koji način je ovo pitanje regulisano u Srbiji.

Pojašnjavaju da je za svaku novinu potrebna opsežna analiza i provjera svih segmenata, tj. da li je nešto izvodljivo u praksi i da li je u skladu sa našim propisima.

"To iziskuje određeno vrijeme, ali primjeri iz Srbije, ukoliko zažive, svakako mogu biti korisni i za nas", dodaju iz Fonda za "Nezavisne novine".

I Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske, za "Nezavisne novine" ističe da je svako unapređenje administrativnih tokova kroz elektronski način poslovanja svakako za pohvalu.

"Iz toga može proizaći više koristi, a jedna od njih je svakako povećana kontrola. Naravno da svaki čovjek, koji je zaista bolestan i nije u mogućnosti da obavlja radne zadatke na svom radnom mjestu, ne bi trebalo da bude tu i treba da iskoristi svoje bolovanje. Sa druge strane, imamo određenih zloupotreba od strane radnika, tako da će to sigurno biti na dobrobit poslodavaca, ali i FZO RS, a svakako i za doktore koji daju ta bolovanje", rekao je Škrebić.

Prema njegovim riječima, svako pojednostavljenje, a gdje se ne mora koristiti papir, odnosno gdje se može ubrzati proces kroz elektronski način poslovanja, zaista je pozitivno, i to ne samo u okviru zdravstvenog osiguranja i bolovanje, već i u okviru svih drugih uslužnih djelatnosti.

I građani Banjaluke kažu da bi elektronsko bolovanje zaista olakšalo sam postupak, jer ne bi morali nositi doznake poslodavcu.

"To bi zaista dobro došlo, jer bi na taj način svi bili uvezani, a mi ne bismo morali tražiti doznake od doktora i nositi ih lično u firmu", prokomentarisao je jedan Banjalučanin.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.