Da li i u BiH stiže vulkanski pepeo?

BANJALUKA - Nakon intenzivnih zemljotresa, na Islandu je prije nekoliko dana eruptirao vulkan, a prema riječima Milice Đorđević, meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, ove čestice će zajedno sa kišom i vjetrom vjerovatno stići i u BiH, ali koncentracija neće biti tako izražena.

Kako je pojasnila za "Nezavisne", erupcija je tek krenula i može da traje poprilično dugo, ali, bar za sada, taj vulkan nije toliko jak.

"Samim tim, nema toliko puno čestica, kao što je to umelo da se dešava 2010. godine kad je bila jaka erupcija na Islandu, a koja je izazvala velike probleme i poremećaje što se tiče avio-saobraćaja. Strujanje vazduha trenutno i u naredna dva-tri dana dolazi iz pravca severozapada, a pogotovo u tim delovima centralne i zapadne Evrope će biti izraženi jaki vetrovi, koji su počeli već u četvrtak", kazala je Đorđevićeva.

S obzirom na to da, pojašnjava ona, strujanja idu od sjevera ka centralnoj Evropi, a djelimično i prema našem regionu, te čestice će vrlo vjerovatno stići i do nas, ali ipak nisu u pitanju neke velike koncentracije, niti će taj vjetar doći direktno do našeg regiona.

"Ipak će on preći Panonskom nizijom dalje ka istoku Evrope i ne bi trebalo biti nešto značajno kod nas. S obzirom na to da ćemo imati slabe padavine, koje se inače formiraju oko tih čestica u vazduhu, može doći do toga da ta kiša sadrži malo tih čestica iz vulkanskog pepela, međutim, to nije ništa dramatično i koncentracije nisu toliko izražene", istakla je Đorđevićeva.

S druge strane, kako navodi, u našu zemlju će stići veći priliv pijeska sa sjevera Sahare.

"Imamo jugozapadno strujanje, što je inače uobičajena pojava u našem regionu. S tim u vezi, pre će stići pesak iz Sahare, nego što će te čestice stići do nas, jer smo mi ipak dosta daleko od Islanda", zaključila je Đorđevićeva.

Inače, kako je prethodno saopštila islandska meteorološka kancelarija, lava iz vulkana na Islandu u relativnoj blizini Rejkjavika sve sporije ističe.

Erupcija je kasno u ponedjeljak na poluostrvu Rejkjanes, na jugozapadu Islanda, izbacila lavu i dim više od 100 metara u vazduh, nakon sedmica iščekivanja otkad je prvi put podignuta uzbuna zbog seizmičke aktivnosti. Prema nekim pretpostavkama, erupcija u vulkanskom sistemu Svartsengi mogla bi da se završi tokom vikenda ili sljedeće nedjelje.

