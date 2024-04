DOBOJ - Da li je bolje biti strog ili popustljiv roditelj, te koji su izazovi modernog roditeljstva, odgovore na ova pitanja majke troje i više djece dobile su na radionici koju je za njih, u saradnji sa Centrom za zaštitu mentalnog zdravlja, organizovalo Udruženje "Ponos".

Silvana Mićanović majka je troje djece, tinejdžerke od 17 godina, dječaka od pet i djevojčice od tri godine.

Na pitanje da li je stroga ili popustljiva, ona odgovara blaga, a izazovi u odgoju djece su, kaže, svakodnevni.

"Jednostavno, troje djece, svako od njih ima neke svoje želje i prohtjeve i ta velika razlika u godinama, a i u njihovim potrebama. Dok jedno spava, jedno je budno, jedno lupa, bukvalno ima dana kada bih samoj sebi čupala kosu sa glave, i pitam se, Bože, što mi je ovo trebalo, ali naveče, kada svi legnemo skupa i kada se zagrlimo, to nema svoju cijenu. Mislim da sam čak previše blaga, sve im dozvoljavam, ali imam tu sreću što moja djeca nisu razmažena, nisu bezobrazna, slušaju me, tako da sam stvarno zadovoljna, srećna", kazala je Mićanovićeva.

Dragana Marić, majka dvoje tinejdžera starosti 19 i 16 godina, te jednog troipogodišnjaka, odgovorila nam je na pitanje kako je u današnje vrijeme odgajati djecu.

"Teže je nego kada smo mi odrastali zbog interneta, najviše što im je sve dostupno. I kada mislimo da su kod kuće u sobi, u stvari nisu kod kuće u sobi, nego su tamo negdje. S majkom sam odrasla, bila je baš stroga mama, tako da vjerovatno zbog toga sam ja otišla u drugu krajnost, pa nisam stroga majka. Najveći izazov je da ne skrenu sa dobrog puta, da se ne dohvate lošeg društva, droge. Slušaju me, vjerujem im, pričamo konstantno", navela je Marićeva.

Svoja iskustva u vaspitavanju tri sina sa medijima je podijelila i Marina Protić, predsjednica Udruženja "Ponos".

"Najstroža sam bila prema svom najstarijem sinu. Mogu reći da većina roditelja na prvom djetetu testira, da li mi to znamo uraditi, da li možemo i tada smo možda najstroži i ta prva djeca su najčešće djeca sa kojima nemamo nikakvih problema, dok onog trenutka kada dođe drugo i treće dijete, onda one stvari koje su nekada bile nedopustive u tom periodu postanu na nekakav način, popustljivi ste tada. Takođe, mogu da kažem da su moj srednji i najmlađi sin poprilično razmaženi i da sam prema njima popustljiv roditelj, ali prema onom djetetu od kojeg ste navikli da bude baš onakvo kako ste zamislili, tu ste i dalje strog roditelj", kazala je Protićeva.

Došlo je vrijeme kada je roditeljima potrebna pomoć, mišljenja je Mladenka Milanović, dugogodišnji psiholog u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, jer je roditeljstvo danas u krizi.

"Zato što se roditelji nalaze u rascjepu između onoga kako su oni učili vezano za neke tradicionalne norme i sada ovog vremena. Naravno, imamo tu veliki uticaj i nekih društvenih promjena i uticaj tehnologije. Po mom mišljenju i onako kako naše iskustvo pokazuje, postoje veliki problemi u stilovima roditeljovanja. Roditelji su nesnađeni u toj svojoj ulozi, dominiraju nam danas tri vrste porodica.

To su liberalne porodice koje su uglavnom zaokupljene sticanjem novca, karijerom i onda kupuju to vrijeme sa djecom dajući im novac, misleći da tako mogu da nadoknade svakodnevnu okupljenost porodice. Imamo veliku pojavu tih hiperprotektivnih porodica, to znači gdje djeca praktično vode glavnu riječ, gdje se djeci ispunjavaju sve želje i gdje u stvari nema nikakvih granica i pravila. I naravno, imamo puno razorenih porodica, gdje djeca imaju priliku da se sama bore za neko svoje odrastanje, ali nisu dovoljno zrela i onda imamo djecu, omladinu sa nekakvim emocionalnim poteškoćama, između ostalog, ona imaju rizik od nekakvih psihičkih poremećaja", poručila je Milanovićeva.

