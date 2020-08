Da li je došao kraj analognog svijeta: Digitala postala alfa i omega

Poziv ekipe, večernji odlazak u kladionicu, druženje i gledanje utakmica uz smijeh i nezaobilazne rasprave najvećih fanova, kao da je davna prošlost. Kao da ne postoji više. Nekad smo odlazili na dobro piće, na „zezanje“ i drugarski tiket, na dogovor da uživamo i da još pri tom osvojimo novac. A šta da radimo danas?

Tribine su prazne. Stadion odjekuje od "dernjave" trenera. Na parketima se čuje samo škripa patika. Od kad to igrač ima pravo da čuje sam sebe dok igra? ,,Huk“ tribine su nam oduzeli. Virus COVID- 19 nam nije u potpunosti oduzeo sport, ali oduzeo je nas od sporta. Svi smo prikovani za ekrane. Male, srednje, oled, almoled itd. Uđimo zajedno u virtualizaciju sporta!

Sve što nam je danas potrebno je samo pristup internetu. Još davne 1995. godine pokrenut je prvi onlajn kazino, a kako je popularnost rasla na isti način nastavila je rasti i globalna gejming industrija. Mobilno sportsko klađenje danas zauzima preko 40% ukupnog tržišta. Brojne aplikacije danas svojim korisnicima nude iskustvo kao nikad do sad, a samo neke od njih su:

Igranje online tiketa sa bilo kojeg mjesta

Cjelokupna ponuda i filtriranje po vlastitim željana

Sportsko klađenje, virtualni sportovi, kazino igre

Uživo akcija na događaje u toku

Uplate SMS, E-vaučerima, karticama

Isplate prije kraja događaja

Praćenje rezultata u svakom datom trenutku

I sad se postavlja otvoreno pitanje: da li da se kao igrači žalimo ili da iskoristimo priliku? Pratimo sve onako kako mi želimo, kad to nama odgovara i gdje god to nama odgovara. Pa odgovor je više nego očigledan. Naravno, da treba iskoristi priliku. Svijet ne čeka, on napreduje. A gdje ćemo sve to ispratiti? Pa, naravno, sve aktuelnosti iz svijeta sporta možeš da ispratiš na najmoćnijem sport portalu meridianbetsport.ba.

Tehnologija nas okružuje svuda oko nas, a ako želimo da budemo u toku moramo pratiti trend, jer ide nama u korist. Pogotovo kad dođe do pune ekspanzije 5G tehnologija, kad će nam izbor biti nikad veći, a brzina kakvu možda još ne možemo ni da zamislimo. Realnost je ono što nas okružuje, tako da sa sigurnošću možemo sami sebi priznati da je analogni svijet mrtav! Dobro nam došla, digitalizacijo, daj nam sve što možeš, jer to i želimo.