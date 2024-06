Da li nam je ljeto već stiglo?

Ljeto je stiglo u Bosnu i Hercegovinu, a s njim i prve visoke temperature. Postavlja se pitanje kako ove vrućine utiču na naš svakodnevni život, koje mjere možemo poduzeti za zaštitu i kako se naši sugrađani nose s visokim temperaturama.

Vrućine stižu u BiH. Očekuju nas temperature i preko 35 stepeni.

“Temperature zraka su izvangodišnjeg prosjeka, to jeste toplije su nego je to uobičajeno i samim tim početak ljeta 2024. godine starta znatno toplije nego je to bio slučaj prošle godine koja je bila sušta suprotnost uzimajući u obzir da su prve vrućine nastupile tek krajem samoga mjeseca juna. Pratiti nadležne institucije i iskoristiti naravno sunce i sve blagodati ovog ljetnog vremena, ali naravno voditi računa o zaštiti i individualna odgovornost je uvijek najbolja metoda. Ne treba praviti paniku jer ništa neuobičajeno što smo već vidjeli i nema tu da kažemo sada nekih velikih ekstrema ali u svakom slučaju mi moramo biti najviše odgvorni za sami sebe i voditi računa jer sunce je jako i voditi računa o zaštiti kože i naravno pokrivala za glavu i slično”, napominje meteorolog Nedim Sladić.

Voditi računa, kažu zdravsteni radnici, prioritetno znači unositi dovoljne količine vode, ali i obratiti pažnju da voda sadrži bitne minerale koji će olakšati našem organizmu borbu sa vrućinama.

“Da ne zaboravimo da ljeto i sezona sama od sebe pruža adekvatnu ishranu i trebamo to kvalitetno iskoristiti – jesti više ribe i umanjiti teške proteine, mesne proteine. Znači više plave ribe koja je bogata omega 3 masnim kiselinama, koja nam dodatno daje taj antiupalni. Naravno voditi računa kada jedete voće i povrće da je ono šareno efekat, to nas dodatno štiti od štetnih UV zraka koje nam prirodno to rade. Beta korotein, narandžasto, ljubičasto povrće i voće će zaista dati jednu prirodnu zaštitu od štetnog sunca, a sunce nam treba zbog vitamina D”, pojašnjava nutricionistkinja Amela Ivković-Orajlija.

Takođe, savjetuje se korištenje krema sa zaštitnim faktorom, nošenje lagane, prozračne odjeće i obavezna zaštita glave – jer svako je odgovoran za sebe, prenosi N1.

