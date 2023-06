Da li roditelji gube bitku u eri digitalnih tehnologija?

DOBOJ - Da li u eri digitalnih tehnologija roditelji gube bitku i kako izlaze nakraj sa svojom djecom najbolje znaju profesionalci u dobojskom Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, u koji nerijetko dolaze po savjete i pomoć.

"Svaki dan se u svojoj praksi susrećem sa pojavom, to često znamo na sastancima timova reći, nemoćnih roditelja. Definitivno u svoje ime mogu reći da roditeljstvo jeste u krizi te da imamo pojavu nemoćnih roditelja. Mislim da su se uloge između roditelja i djece obrnule, da često roditelji dođu i kažu psihologu da ne znaju šta da rade sa svojim djetetom, a to dijete ima osam-devet godina", upozorava Mladenka Milanović, psiholog u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja.

Objašnjava da postoje različiti stilovi roditeljstva i, nažalost, danas nekako najzastupljeniji stilovi roditeljstva su ili popustljivi ili je prezaštitnički.

"Znači, ni jedan ni drugi stil nije dobar... Naravno, stilovi roditeljstva imaju veze i sa korištenjem danas ovih društvenih mreža. Nažalost, imamo pojavu da se djeca u sve ranijem uzrastu koriste digitalnim tehnologijama, pa čak i društvenim mrežama. Roditelji su svakako ti koji prvi treba da postave granicu i da iskontrolišu. Mi djecu ne možemo izdvojiti od njihovog vremena, oni svakako u određenom uzrastu možda i treba to da koriste, ali roditelji su ti koji treba da iskontrolišu koliko djeca vremena provode na društvenim mrežama i koje sadržaje prate", dodaje ona.

Od ocjena u dnevniku zavisi koliko vremena njihova djeca imaju na raspolaganju kada dobiju telefon u ruke, tvrde roditelji koji su se odazvali panel-diskusiji koju je organizovala Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić".

"Provode dnevno tako oko sat vremena, kontrolišemo ih. Od ocjena zavisi: ako su dobre ocjene - malo više, ako su loše ocjene - oduzme se pa po nekoliko dana ne uzimaju. Znači, sve zavisi od ocjena i poslušnosti. Ako su dobri nagradimo ih - sat i više, ako su loši - prođe dan da ne uzmu nikako telefon. Osamdeset odsto su igrice", kaže Siniša Stanić, otac dvoje djece uzrasta od 13 i osam godina.

"Kćerka malo više koristi, društvene mreže nema još, ali ima komunikaciju sa drugarima. Sin ne koristi evo već mjesec dana, u zabrani je, ali on pretežno igra neke igrice. Pratim, pregledam telefon šta gledaju. Ima isto i aplikacija kojom se može ograničiti šta mogu skidati i koji period mogu koristiti. I onda, recimo, naveče kad krenu na spavanje zaključam da ne mogu koristiti dalje", priča Alma Husić, majka dvoje djece uzrasta od 12 i osam godina.

Da djeca često zloupotrebljavaju telefone, ali i naloge koje kreiraju tako što daju lažne podatke o svojim godinama uvjerili su se i u OŠ "Vuk Stefanović Karadžić", a jedan slučaj posebno izdvajaju.

"Imali smo konkretan slučaj gdje je dječak otišao privatno kod jednog tiktokera, mimo škole, a slagao je roditeljima da je otišao na sekciju. Potom mu je nešto snimao i onda je to podijelio u Viber grupu, gdje proziva konkretno dvije drugarice iz odjeljenja. To je nešto na šta mi po sedam do deset dana potrošimo, na takve stvari, rješavanjem tih problema", rekao je Ljubiša Blagojević, direktor škole.

On je dodao da su učenici prevazišli telefone jer pametni satovi imaju istu funkciju, te da digitalna tehnologija generalno ometa pažnju i koncentraciju đacima u toku nastavnog procesa.