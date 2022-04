Da li smo humani: Građani uvijek spremni da svoje malo podijele sa drugima

BANJALUKA, SARAJEVO - Uprkos teškoj situaciji, što zbog krize izazvane virusom korona, što zbog novonastale ekonomske krize kojoj se ne nazire kraj, bh. građani nisu izgubili humanost.

Kako su za "Nezavisne novine" kazali u humanitarnim udruženjima, iako se skoro svakodnevno povećava broj osoba kojima je potrebna pomoć, ne jenjava ni solidarnost sugrađana, koji su uvijek spremni da svoje malo podijele s onima u potrebi.

Da bi bez solidarnosti građana i humanitarna udruženja teško pružala svu potrebnu pomoć za "Nezavisne" je potvrdio Miroslav Subašić, predsjednik Udruženja građana "Mozaik prijateljstva".

"Prije nekoliko dana smo objavili da su jednom našem korisniku neophodna kolica, ali ne dječja kolica, već kolica da bi se mogao kretati. Kroz nekoliko sati nam se javilo pet osoba koje su bile voljne da mu kupe kolica", naveo je Subašić za "Nezavisne novine" samo jedan primjer humanosti, dodajući da se sa sličnim situacijama gotovo svakodnevno susreće. Dodao je da koliko god mi osuđivali društvo i državu, u nama svima leži pravo bogatstvo.

"To bogatstvo je ljudska duša koja između ostalog i kroz praznike, svečane ručkove, kroz 'obrok ljubavi' pokazuje solidarnost, bez koje ne bi ni 'Mozaik prijateljstva' ili slične organizacije postojale", kazao je Subašić, ističući da svi zajedno dajemo i volju i podsticaj drugima oko sebe.

Dodao je da se humanost uči još u ranom uzrastu te da nerijetko upravo najmlađi članovi našeg društva pokažu možda i najveću humanost.

"Ponosan sam što živim ovdje i što vidim ta dobra djela. Evo, zamislite, u javnoj kuhinji nam je nestalo hljeba i djeca iz naselja su sakupljala cvijeće, svoje igračke, lutke i prodajući to napravili su jedan 'obrok ljubavi'", naveo je Subašić.

Da su građani humani uprkos svim nedaćama potvrdila je i Saliha Rokša, portparolka Udruženja "Pomozi.ba".

"Uprkos ekonomskoj krizi i sveopćoj nesigurnosti, i dalje su humani. Ima puno ljudi koji su uvijek spremni pomoći, bez obzira u kakvim društvenopolitičkim okolnostima se nalazimo", kazala je Rokša.

Dodala je da sve humanitarne akcije koje pokrene ovo udruženje budu uspješne... "Pogotovo apeli za liječenja naših najmlađih sugrađana i mlađih ljudi. Često za manje od 24 sata prikupimo velika finansijska sredstva za liječenje, što svakako i objavimo putem naših društvenih mreža", rekla je Rokša, dodajući da se naši ljudi solidarišu ne samo sa ljudima iz BiH, nego i sa ljudima iz drugih zemalja koji su pogođeni prirodnim ili drugim nepogodama.

"Mi djelujemo i u Siriji, Palestini, Ugandi, Jemenu, a naša ekipa se nedavno vratila iz Ukrajine. Tako su naši ljudi pokazali solidarnost sa patnjama Ukrajinaca, ali i sa gladnima u Jemenu, Ugandi, sirijskim izbjeglicama koje godinama unazad život provode u izbjegličkim kampovima", navela je Rokša.

Almedin Škrebo, pomoćnik direktora za razvoj i saradnju HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, kazao je da u vrijeme praznika građani čak i češće učestvuju u humanitarnim akcijama, dok je raniji period pandemije uticao na ljude da manje učestvuju u aktivnostima ovog udruženja.

"Period korone je učinio da ljudi manje komuniciraju, da imaju manje prilike da učestvuju u onome što radimo, možda su tada bili u dodatnom strahu za sopstvenu egzistenciju, zbog čega je podrška bila manjeg intenziteta", rekao je Škrebo. Istakao je da se situacija sada popravlja, što ulijeva nadu, kako je rekao, da mogu odgovoriti što većem broju zahtjeva ljudi koji su u potrebi, jer je takvih zahtjeva sve više.

Prema riječima psihologa Aleksandra Milića, nije iznenađujuće što smo skloni pomaganju drugima, čak i kada ni sami nemamo mnogo, jer je humanost dio našeg mentaliteta.

"Uvijek smo usmjereni da gosta ugostimo više nego samog sebe. To je naša kultura, naša etika, naš humanizam koji se sada reflektuje i na pomoć drugima kojima je to potrebno. Imamo tradiciju da kada su ljudi ugroženi budemo osjećajni prema njima", naveo je Milić za "Nezavisne novine", dodajući da su naše moralne vrijednosti dominantnije nego što je to, na primjer, slučaj u zemljama zapadne Evrope.

"To je naša dobra strana i na tome treba istrajavati", zaključio je Milić.