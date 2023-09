Dalila Ostojić uspješno rukuje aparatom za varenje: U firmi su se svi čudili

DOBOJ - Da aparat za varenje nije rezervisan samo za njene školske drugare, dokaz je Dalila Ostojić, učenica trećeg razreda Tehničke škole, koja se obrazuje za bravara-zavarivača.

Naime, ona je jedna od 42 učenika te škole koji su juče potpisali ugovor za obavljanje prakse kod poslodavca.

"Htjela sam nešto neobično da probam i svidjelo mi se tako da nastavljam školovanje i četvrtu godinu. Prošle godine nisam išla na praksu van škole, propustila sam, nisam pratila poruke u grupi, tako da sam odrađivala praksu u školi. Ove godine sam odlučila, jer sam već radila u firmi preko ljeta, pa hoću opet malo više da naučim, mada se i ovdje uči. Preko ljeta smo radili konstrukcije za hale, varili smo, tako sam dosta naučila o upotrebi CO2. Tokom rada koristim masku, rukavice, mantil ili kecelju i cipele. U firmi su se svi čudili kada sam došla, ali su bili zadovoljni kako radim. Ja sam prvo htjela da odustanem od ovoga, jer mi stvarno nije išlo. Malo-pomalo naučila sam", ispričala je Dalila.

Njen vršnjak Dejan Ilić, koji se takođe školuje za isto zanimanje, kazao je da je prošle školske godine već bio na praksi kod poslodavca te je uporedio praksu u školi sa onom u firmi.

"'TKS Energometal' d.o.o na Rudanci, radili smo čitavu godinu tamo, od sedam do tri. Rad nije ništa teško. Radio sam ono za šta se školujem, bravar-zavarivač, varenje, pomoćnik bravar ponekad, kako kad. Sigurno je bolje u firmi nego u školi. U školi imamo samo osnovno varenje elektrodom, a već na praksi imamo CO2, argon", ispričao je Ilić.

Osim u Doboju, učenici će praksu obavljati i u firmama u Tešnju, Petrovu i Stanarima, a jedan od poslodavca poručuje da im nude stipendije dok se školuju, a zatim i radna mjesta po završetku školovanja.

"Imamo već učenika koji su završili škole ovdje u Doboju i koji su ostali operateri, zavarivači koji rade kod nas. U posljednje dvije-tri godine je to relativno dobro, što se tiče motivisanosti, da nauče posao. Prije je bilo problema i nisu uopšte bili zainteresovani, sada je već druga situacija i druga priča, veoma su zainteresovani i hoće da uče", rekao je Siniša Ristić, predstavnik preduzeća "Limex" iz Karanovca, u opštini Petrovo.

Tehnička škola uložila je značajna sredstva za opremanje kabineta praktične nastave za pet obrazovnih profila, kaže Dragan Dostanić, direktor ove obrazovne ustanove, ali bravari-zavarivači, instalateri, alatničari, auto-mehaničari i obrađivači metala rezanjem tek kod poslodavca imaju priliku da pošteno isprljaju ruke.

"Imamo sve uslove, nekada to i nije bilo baš tako, svi znamo da je poslije poplava sve uništeno, da nam je trebalo mnogo vremena da te radionice dovedemo na jedan zadovoljavajući nivo, ali praktična nastava kod privatnika ima svoje prednosti zato što djeca upoznaju stvarno radno okruženje. Ipak u školskoj radionici to je više škola, tamo je stvarno radno okruženje, tamo su ljudi koji mnogo godina rade samo na tim poslovima, a mi znamo da naši profesori jesu obučeni za praktičnu nastavu, ali ipak su to ljudi koji već duži niz godina ne rade u realnom sektoru, nego se bave praktičnom nastavom u školi", kazao je Dostanić.