Dame za 8. mart biraju Istanbul, Bari i Napulj

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako je od 8. marta ostalo više od mjesec dana, bh. građanke su i ove godine pokazale veliko interesovanje za ponuđene turističke pakete za Dan žena, a u turističkim agencijama ističu da su pripadnicama nježnijeg pola najprimamljiviji Istanbul, Bari i Napulj.

Bojana Vuković, rukovodilac poslovnice Turističke agencije "Vuković" u Prijedoru, kazala je da su već počele rezervacije za osmomartovska putovanja.

"Sve što imamo u ponudi je aktuelno, odnosno putovanja za sve Evropske destinacije", kazala je Vukovićeva i dodala da su uglavnom žene te koje putuju.

"Što se tiče cijena, one se kreću od 165 KM, koliko košta putovanje sa jednim noćenjem u Budimpešti, dok je najskuplje putovanje u Pariz", kazala je Vukovićeva i dodala da je generalno mart najpogodniji što se tiče putovanja.

Iz turističke agencije "Unis Tours" Banjaluka kazali su da uveliko vlada interesovanje za putovanja za 8. mart.

"Iako su za taj praznik nekada isključivo putovale žene, sada je situacija drugačija, sve više se priključuju i muškarci", kazali su iz ove agencije.

Dodaju da do sada imaju avio-putovanja za Bari, Napulj, Rim i Barselonu.

"A od autobuskih putovanja imamo u ponudi Ljubljanu, a veliki su izgledi da potvrdimo i putovanje u Budimpeštu", kazali su ove agencije.

Ističu da je, što se tiče cijena, najjeftinije putovanje u Ljubljanu za jednu noć, koje košta 210 maraka, dok za putovanje u Budimpeštu sa dva noćenja treba izdvojiti 269 maraka.

"Što se tiče avionskih aranžmana, oni se kreću od 1.089 KM, koliko košta putovanje u Napulj sa tri noćenja, te 1.149 KM u Bari sa četiri noćenja", kazali su iz ove agencije i dodali da su mjesta za putovanja na ove destinacije već popunjena.

"Još nešto malo slobodnih mjesta ima za Barselonu i Rim", potvrdili su iz u ove agencije.

Iz turističke agencije "City Travel Tours" Sarajevo kazali su da kod njih već tradicionalno za 8. mart vlada interesovanja za putovanje za Instanbul, koje košta od 770 do 890 KM za četiri noćenja.

"Veliko interesovanja imamo i za putovanje za Dubai, koje košta od 1.300 KM sa pet noćenja pa naviše, zavisno od hotela, da li je sa tri ili više zvjezdica", dodali su iz ove agencije.

I u turističkoj agenciji "Relax Toursu" Sarajevo kažu da postoji interes za putovanja tokom 8. marta, te da su inače najinteresantniji građanima uvijek bili Istanbul i Dubai, ali da ove godine u ponudi imaju i u autobuske ture za putovanje u Budvu i Budimpeštu.

"Što se tiče cijena za putovanje u Dubai za sedam noći, one iznose do nekih 1.900 KM, dok putovanje u Instanbul sa četiri noćenja varira od 700 pa sve do 1.000 KM, a bus ture sa dvije noć koštaju do nekih 400 KM", kažu u "Relax Toursu".

Što se tiče klijenata, kako kažu, sigurno najviše ima žena, ali u posljednje vrijeme imaju dosta bračnih parova.

Sanja Udovčić iz Banjaluke kaže da je ove godine odlučila sa dvije drugarice za Dan žena da otputuje u Budimpeštu, jer je čula da je predivan grad, a cijena putovanja je povoljna.

Trudimo se svake godine za Dan žena negdje da otputujemo, jer se i najviše pamte ti detalji s putovanja", rekla je ona.

