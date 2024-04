Dan Policije: Prioritet očuvanje Republike Srpske

TREBINJE - Očuvanje Republike Srpske je prioritet policije istočne Hercegovine i u miru, kao što su je svojim životima branili i u ratu, poruka je koja je upućena iz Policijske uprave Trebinje sa svečanosti obilježavanja Dana Policije RS i 32 godine postojanja MUP-a RS.

"Ono što danas posebno hoću da naglasim jeste odavanje počasti svim pripadnicima MUP-a RS i svim borcima koji su položili živote za Republiku Srpsku, na čemu smo im neizmjerno zahvalni, trudeći se da sve ono što su oni počeli nastavimo u svome radu", kazao je načelnik PU Trebinje Siniša Laketa.

Podsjetivši na neke od najznačajnijih aktivnosti koje sprovodi policija u istočnoj Hercegovini, od 4. aprila 1992. godine, kada su se prvi put postrojile jedinice MUP-a RS, on je istakao da one do danas postoje i služe u očuvanju Republike Srpske i bezbjednosti, te da su na usluzi svim građanima Republike Srpske.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić čestitao je svim pripadnicima Dan Policije, napominjući da se ne smiju zaboraviti svi oni koji su položili život za stvaranje Republike Srpske.

"Na nama je sada da održimo ono što je u ratu stvoreno, a Republika Srpska je svaki dan stabilnija, iako su pritisci veliki, ali, ako budemo složni i jedinstveni, nema razloga za zabrinutost", poručio je Ćurić.

Dan Policije RS je u Trebinju obilježen služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na spomenik poginulim pripadnicima tadašnjeg Centra javne bezbjednosti koji je izgrađen ispred sjedišta PU Trebinje.

