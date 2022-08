Danas do 40 stepeni, pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Jutros je u Bosni i Hercegovini vedro, a danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Očekuje se slab do umjeren vjetar, u većem dijelu zamlje, zapadni i jugozapadni. Očekivana dnevna temperatura biće od 34 do 40 stepeni Celzijusa.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka i UV indeksa za četvrtak.

Ovo upozorenje izdaje se za područje cijele BiH 18. avgusta, u vremenu od 12 do 17 sati.

"Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom", istakli su iz Zavoda.

U petak će, prema prognozi biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura biće od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu 37 stepeni.

Prvi dan vikenda, u subotu, očekuje se sunčano prije podne. Poslije podne doći će do porasta naoblake praćenog pljuskovima i grmljavinom. Očekivana jutarnja temperatura biće od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 °C.

U nedjelju će biti sunčano, a za poslije podne prognoziran je umjeren porast naoblake u centralnim i istočnim područjima Bosne koji može usloviti slabe lokalne pljuskove. Očekivana jutarnja temperatura biće od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 30, na jugu do 33 stepena.