Danas hladno, uveče snijeg

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će u većini predjela biti kišovito i hladnije vrijeme, uz nagli pad temperature vazduha popodne i uveče na višim planinama, gdje će ponegdje pasti prvi snijeg.

Jutro je oblačno, sa povremenom kišom, koja je jača na sjeveru i zapadu, dok na jugu i jugoistoku ima više suvog vremena, uz samo povremenu slabiju kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom prijepodneva kiša nastavlja da jača i postepeno zahvata većinu predjela, te će na sjeveru i zapadu doći do naglog zahlađenja, dok će u prvom dijelu dana na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije.

Popodne sve hladnije i kišovito, na zapadu i jugu će biti obilnih padavina, a uz nagli pad temperature popodne i uveče na višim planinama ponegdje će nakratko padati prvi snijeg.

Tokom noći padavine slabe i prestaju do narednog jutra.

Maksimalna temperatura vazduha od 12 na sjeverozapadu do 24 na jugu i jugoistoku. Tokom dana jače zahlađenje od severa ka jugu.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vjetar će prije podne biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni, u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni.

Temperatura vazduha izmjerena u osam časova: Mrakovica osam, Kneževo i Han Pijesak devet, Sokolac 11, Tuzla, Mrkonjić Grad i Srebrenica 12, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Zenica, Novi Grad, Ribnik, Srbac, Čemerno i Šipovo 13, Doboj i Sarajevo 14, Kalinovik i Rudo 15, Višegrad i Foča 16, Gacko 17, Trebinje 19, Bileća 20, Mostar 22, Neum 24 stepena Celzijusova.

Padavine u protekla 24 časa: Bileća 10,7, Kneževo 16,4, Doboj 18,1, Kalinovik 20, Šipovo 21,6, Prijedor 23,7, Banjaluka 23,9, Mrkonjić Grad 24, Novi Grad 27,7, Bijeljina 36,3, Ribnik 40,2 i Srbac 63,2.