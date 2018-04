Danas je Uskrs

Beograd - Pravoslavni hrišćani u više od 60 zemalja svijeta slave danas Vaskrsenje Hristovo.

Uskrs po Julijanskom kalendaru slave Ruska, Srpska, Gruzinska, Konstantinopoljska, Grčka, Bugarska, Jerusalimska i druge pravoslavne crkve.



Uskrs je najveći i najradosniji hrišćanski praznik jer suština hrišćanskog učenja označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih kao pobjedu vjere i života nad smrću.



Na Uskrs se skidaju oltarske dveri da bi se time pokazalo da je Isus Hrist uskrsnućem pobjedio smrt i otvorio rajska vrata.



Ljudi se za ovaj praznik pozdravljaju sa "Hristos vaskrse" i "Vaistinu vaskrse". Cijela nedelja praznika zove se Svijetla nedjelja i tada se pjevaju radosne crkvene pjesme.



Pripreme za Uskrs tradicionalno počinju na Veliki četvrtak, a nastavljaju se Velikim petkom u znak sjećanja na dan kada je Isus Hrist raspet na krstu na Golgoti.



Pošto je to za hrišćane dan velike žalosti, on se obiljležava strogim postom, uzdržavanjem od bilo kakvog veselja i proslava. Na Veliki petak farbaju se jaja, najviše crvenom bojom koja simbolizuje Isusovu krv.



Patrijarh srpski Irinej sa arhijerejima SPC čestitali su Vaskrs svim hrišćanima koji ovaj praznik slave po Starom kalendaru i u Poslanici poručili da nema danas čovjeka, bio on vjernik ili nevjernik, koji ne bi želio bar za trenutak da učestvuje u istinskoj radosti, ali da tog mira i radosti nema niotkuda.



"Svuda bezizlaz, duša opatuljena u ličnim težnjama i željama koje proishode iz samoljublja i samoživosti, što dovodi do duhovne smrti koja ima za posljedicu besciljnost i nemarnost za večno spasenje", poručuje se u Vaskršnjoj poslanici SPC.



Svedoci smo, ističe se, sveopšteg otuđenja i razdora, najpre u samoj porodici, gde je zajednica među supružnicima sve nestabilnija, a međusobno nepoštovanje roditeljâ ostavlja neizbrisivu ranu na dečjim dušama.



SPC je pozvala svoju duhovnu decu da poštuju i čuvaju svetinju braka, jer je on, poručuju, temelj zdrave i nerazorive porodice.



"Čuvajte u ljubavi tajnu života koju je osvetio sam Bog. Iskrena vernost i uzajamno praštanje neka krase svaku našu porodicu koja je domaća Crkva", poručio je patrijarh.