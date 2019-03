Danas kiša i do 20 stepeni celzijusovih

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno oblačno i suvo, a tokom prijepodneva na zapadu i jugozapadu očekuje se kiša koja će se tokom podneva širiti i na ostale krajeva, ali uz slabljenje tokom dana.

Na jugu su mogući i pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura od četiri do 10, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20 stepeni Celzijusovih.