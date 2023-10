Danas kiša uz vjetar, oprezno na putevima

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će padati kiša i duvati sjeverni vjetar, a padavine će prema večeri postepeno prestajati i počeće djelimično razvedravanje.

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će padati kiša i duvati sjeverni vjetar, a padavine će prema večeri postepeno prestajati i počeće djelimično razvedravanje. Kiša koja pada na sjeveru će se tokom prijepodneva širiti i zahvatati sve više predjela, a zatim će se tokom dana premještati ka jugu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha biće ujutru od 14 na sjeverozapadu do 22 na jugu i istoku, a minimalna uveče od šest do 10, na jugu do 15, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u BiH pretežno oblačno vrijeme - kiša pada u sjevernim i zapadnim područjima, a u Hercegovni je pretežno sunčano.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Gacko dva, Sokolac šest, Bjelašnica sedam, Bileća osam, Čemerno, Rudo, Višegrad i Foča devet, Han Pijesak i Srebrenica deset, Sarajevo, Zenica i Mrakovica 11, Trebinje, Mostar i Mrkonjić Grad 13, Bijeljina, Prijedor, Tuzla i Ribnik 14, Banjaluka, Novi Grad i Srbac 15, Neum 19 stepeni Celzijusovih.

Iz Auto-moto saveza Srpske.su napomenuli da su meteorolozi za danas najavili naglu promjenu vremena, kišu, pljuskove i jake vjetrove, što ujedno znači i zahtjevnije uslove vožnje, te vozačima savjetovali maksimalan oprez pri vožnji, naročito u drugom dijelu dana kada se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim centrima i na putevima ka graničnim prelazima.

Zbog radova na mostu "Bogdanovac" izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška - Banjaluka.

Na dionici magistralnog puta Prijedor - Kozarac radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Na dionici regionalnog puta Rača - Vršani izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja radi regulisanja ulaza i izlaza vozila gradilišta angažovanih na izgradnji dionice auto-puta Rača - Bijeljina.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac.

Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije klizišta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na dionici magistralnog puta Brod na Drini - Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno.

Na magistralnom putu Sarajevo - Trnovo, dionica Krupac - Vojkovići, zbog deminiranja terena od 9.00 do 15.00 časova povremene su polučasovne obustave saobraćaja.

Zbog deminiranja terena na regionalnom putu Doboj - Maglaj, u mjestu Rječica Donja, grad Doboj biće privremene obustave saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova - radovi će trajati 30 minuta, nakon čega će saobraćaj biti puštan 15 minuta, do 17. oktobra.

Zbog bušenja i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" u mjestu Kostajnica, grad Doboj, biće privremena obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta Doboj - Modriča, u mjestu Kostajnica do 20. decembra.

Zbog klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje - Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna vozila na regionalnom putu Mačkovac - Piperi.

Na putnom pravcu granični prelaz Deleuša-Bileća-Gacko do sutra će se kretati prevoz vangabaritnog tereta, pa je neophodna opreznija vožnja i poštovanje uputstava ovlaštenih lica iz pratnje.

Na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj na nekoliko lokacija u toku su sanacioni radovi, pa se na tim dionicama saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

